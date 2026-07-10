Vatandaş külüstür yollara mecbur mu?

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Temmuz Ayı Meclis Toplantısı'nda CHP'li belediye başkanlarının yol ve altyapı eleştirileri dikkat çekti. CHP'li Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay ile Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, aynı partiden olan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer'e yol ve kaldırım çalışmaları konusunda sitem etti. Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, Hikmet Uğraş Caddesi'nin yeniden Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğuna geçmesinin ardından caddedeki mevcut duruma tepki gösterdi. Akay, "Tren istasyonundan çıkan bir vatandaş külüstür kaldırımdan gitmek zorunda kalıyor. Yollarımızı yapın" sözleriyle cadde üzerindeki yol ve kaldırım çalışmalarının bir an önce tamamlanmasını istedi.

Toplantıda söz alan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar da kent genelindeki yol çalışmalarına ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı. Nallar, "Başkanım yap bütün yolları da derdimiz kalmasın be ya. Sizde ekip var, para da var, asfalt plenti de var. Sizin evin olduğu yolları da diğer yolları da yapın" diyerek Büyükşehir Belediyesi'ne çağrıda bulundu. Temmuz ayı meclis toplantısında peş peşe gelen bu açıklamalar, CHP'li iki ilçe belediye başkanının kendi partilerinden olan Büyükşehir Belediyesi yönetimine yönelik yol ve altyapı konusundaki eleştirilerini gözler önüne serdi. Özellikle ulaşım ve kaldırım sorunlarının meclis kürsüsünden dile getirilmesi, toplantının en dikkat çeken başlıklarından biri oldu.