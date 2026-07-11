15 Temmuz şehitleri için Ayasofya’da 253 hatim

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin 10'uncu yıldönümü kapsamında İstanbul Valiliği, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve 15 Temmuz Derneği işbirliğinde tüm yurtta birçok etkinlik düzenlenmeye başlandı. Anma programlarının ilki Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde yapıldı. Ayasofya Camii'nin ibadete açılışının yıldönümünde "Kutlu Mabet Kutlu Vefa" programı düzenlendi. 253 şehit anısına 253 hafız ile hatim okundu ve dualar edildi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda manevi bir ortam oluştu. Şehitlerin aziz ruhları için hatim indirildi. Vatanın selameti için dualar edildi.



CUMA HUTBESİNDE DİN İSTİSMARCILARI UYARISI

15 Temmuz konulu cuma hutbesinde, dinin sahih kaynaklardan doğru bir şekilde öğrenilmesi ve fesatçılara karşı dikkatli olunması çağrısı yapıldı. Hutbede Resulullah Efendimiz'in "Dini dünyaya alet eden insan ne kötüdür!" hadis-i şerifi okundu. "FETÖ'yü diğer ihanet şebekelerinden ayıran en belirgin fark, yüce dinimiz İslam'ı ve muazzez değerlerimizi istismar etmesidir. Suret-i haktan görünmesidir" denildi. Semih KARA / SABAH