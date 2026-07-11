2 yıllık keyfin hesabı 5 milyon lira

Bursa'da yürütülen ve CHP eski Başkanlar Turgay Erdem ile Mustafa Bozbey'in tutuklanmasıyla sonuçlanan rüşvet ve yolsuzluk soruşturmalarının yankıları sürerken, yeni bir skandal daha patlak verdi. 2 yıl boyunca Bursa'yı yöneten CHP'nin kamu kurumlarını adeta babalarının çiftliği gibi kullandığı ortaya çıktı. CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş'ın 2 yıl içerisinde, partinin tüm etkinliklerini Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı BURFAŞ tesislerinde gerçekleştirdiği ve tek kuruş para ödemediği anlaşıldı.

Büyükşehir Belediyesinin başındaki CHP'li Mustafa Bozbey'in belediyeye ait tüm imkanları il teşkilatına peşkeş çektiği ortaya çıktı. CHP'li Mustafa Bozbey'in, rüşvet ve yolsuzluk soruşturmaları kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilmesinin ardından, mecliste gerçekleştirilen seçimle Başkanvekili seçilen AK Partili Şahin Biba ve yönetimi, yeni bir skandalı gözler önüne serdi. Yerel seçimlerin ardından, Büyükşehir Belediyesi'ne ait sosyal tesislerin, CHP il örgütüne peşkeş çekildiği ve 2 yıl boyunca tüm toplantı, yemek, etkinlik ve organizasyonların, BURFAŞ tesislerinde gerçekleştirildiği anlaşıldı. Skandalın ortaya çıkmasının ardından harekete geçen Belediye, faturası ödenmeyen tüm etkinliklerin tahsilatı için kolları sıvadı. 5 milyon 55 bin TL'lik alacak için, CHP Bursa İl Yönetimine noter aracılığıyla ihtarname gönderildi.

OĞLUNU İBB'DE İŞE YERLEŞTİRDİ

KEMAL Kılıçdaroğlu tarafından görevinden uzaklaştırılan İl Başkanları arasında yer alan Nihat Yeşiltaş'ın, mahkeme kararıyla iptal edilen CHP kurultayı öncesi, Özgür Özel'e destek vermesi karşılığında oğlu Ozan Hasret Yeşiltaş'ı, İBB'nin Kültür Daire Başkanlığında etkinliklerden sorumlu personel olarak işe soktuğu ortaya çıkmıştı. Yeşiltaş ve oğlunun, kurultay davası sürecinde, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca ifadeleri alınmıştı.