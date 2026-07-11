28 Şubat zihniyeti hortladı

Üniversitelerde ardı ardına yaşanan görüntüler, 28 Şubat döneminde dindar kesimlere yönelik baskıcı vesayet zihniyetinin icraatını hatırlattı. İlk olay, geçtiğimiz günlerde Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezuniyet töreninde yaşandı. Mezun öğrencilerden Mustafa Malo'nun sahnede açtığı "Emrolunduğun gibi dosdoğru ol" ayetinin yazılı olduğu pankarta bazı öğrenciler engelleme girişiminde bulundu. Bazı akademisyenlerin de desteği ile bir grup öğrenci önce indirmeye çalıştıkları pankartın önüne geçerek sansürlemeye çalıştı.

BENZER OLAY

Büyük tepki çeken olayla ilgili Yüksek Öğretim Kurulu soruşturma başlatırken, bu kez benzer bir olay dün Eskişehir Üniversitesi'nde yaşandı. Stadyumda gerçekleştirilen mezuniyet töreninde, mezuniyet yürüyüşü sırasında öğrenciler, "Allah için hakkı ayakta tutan, adaletle şahitlik eden kimselerden olun" ifadelerinin yer aldığı Maide Suresi 8. ayetin yazılı olduğu pankart taşıdı. Öğrencilerin pankartı açmasının ardından hemen güvenlik görevlilerinin müdahalesine maruz kaldı. Olaya ilişkin görüntülerde güvenlik görevlisinin pankartı okuduğu, ardından ise müdahale ettiği görüldü. Pankart öğrencilerin elinden alındı. Törende pankartın yasak olduğu belirtilse de farklı konularda pankart taşıyan öğrencilere müdahale edilmemesi ise dikkat çekti. Eskişehir Üniversitesi'ndeki mezuniyet töreninde futbolla ilgili bir pankarta müdahale edilmezken, Yeditepe Üniversitesi'nin mezuniyet töreninde ise İBB'deki yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nu destek verilen ve hükümet aleyhine yazıların bulunduğu pankartlara ise hiçbir müdahale yapılmamıştı.

'O PANKARTI ÖNYARGILARIN KIRILMASI İÇİN AÇTIM'

YEDİTEPE Üniversitesi'nde yaşanan olayda pankartı taşıyan Mustafa Malo A Haber'e konuştu. Malo, pankartı açma sebebiyle ilgili, "İslamiyet'e karşı olan önyargıların kırılmasını ümit etmiştim ama olmadı maalesef. Orada ilk müdahale geldiğinde şaşkınlıkla fiziksel güce karşı bir Müslüman'a yakışır şekilde tebessümle karşılık verdim" dedi.

'LGBT PANKARTI OLSA SESLERİ ÇIKMAZ'

Eskişehir'de yaşanan olay sonrası birçok vatandaş skandala tepki gösterdi. Sosyal medya kullanıcıları, "Yeter! Bu din düşmanlarına artık bir çözüm bulunmalı", "Allah'ın ayetlerinden rahatsız olan bir kansız topluluk var bu ülkede. LGBT'ye destek olsaydı o pankartta, sesleri çıkmazdı", "Üniversiteler kimlerin elinde İsrail'in mi? O güvenliklere o talimatı verenler hangi dinin mensupları?", "Müslüman ülkede İslam'a savaş açmaktan ne farkı var bunun! Gereği yapılsın. Allah'ın emirlerini gölgelemek, engellemek kimsenin haddine değil!" şeklinde yorumlar yaptı.