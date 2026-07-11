AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman: NATO zirvesi Türkiye’nin küresel dünya sahnesine çıkmasının işareti oldu

Yayman, partisinin Kilis İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Kilis'in serhat şehir olduğunu ve her türlü hizmeti hak ettiğini söyledi.

AK Parti iktidarları döneminde Kilis'in çok önemli kazanımlar elde ettiğini belirten Yayman, şöyle konuştu:

"Amanos Tüneli'yle tam 90 kilometre sahil yoluna kısaltacağız ve inşallah Kilis'e liman getireceğiz ve Kilis'e denizi getireceğiz. Kilis'in hak ettiği yere gelmesi için çok değerli teşkilatımızla gece gündüz çalışacağız. Türkiye Yüzyılı'nda Kilis'imizin de hak ettiği yeri alması için daha fazla gayret sarf edeceğiz."

Yayman, NATO zirvesinin Türkiye'de yapılmasının çok önemli olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:

"NATO zirvesi Türkiye'nin küresel dünya sahnesine çıkmasının işareti oldu. NATO zirvesi Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcının sahnesi oldu. (CHP'yi kastederek) Dolayısıyla siz ne derseniz deyin biz sizin sözünüzden medet ummuyoruz. Biz sizin zaten tarihin yanlış tarafında durduğunuzu biliyoruz. Sizden umudumuzu kesmişiz zaten.

Nato zirvesi, Türkiye'nin küresel güç podyumuna çıkışının işaretidir. Millet olarak 21. Yüzyılı Türkiye'nin yüzyılı yapacağız. Türkiye, batılıların hasta adam olarak nitelendirirken bugün küresel bir güç haline gelmiştir.

Zirveyle Milletimizin gururu okşanmıştır. CHP'lilerin her türlü dezenformasyon, algı operasyonuna, küçük görme anlayışına rağmen milletimiz gördüklerine inanmaktadır. Muhalefet, içimizdeki irlandalılar gibi davranıyor. Yerli ve milli muhalefet istiyoruz

Muhalefetin tek projesi var. Tayyip Erdoğan karşıtlığıdır. Milletimize dair tek bir tane umut vaat eden işleri yoktur. Bunlar kendileriyle kavgalılar. Yoksa mehter marşından neden utanırlar.