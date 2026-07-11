AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Srebrenitsa anması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Srebrenitsa Soykırımı'nda hayatını kaybedenleri andı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten Srebrenitsa anması
AA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Srebrenitsa Soykırımı'nda hayatını kaybedenleri andı.

Çelik, Srebrenitsa Soykırımı'nın 31. yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Srebrenitsa Soykırımı'nda şehit edilen canlarımızı rahmetle anıyoruz. Bu soykırımı asla unutturmayacağız. Şehitlerimizi asla unutmayacağız." ifadelerine yer verdi.

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#ÖMER ÇELİK

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