AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Srebrenitsa anması
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Srebrenitsa Soykırımı'nda hayatını kaybedenleri andı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Srebrenitsa Soykırımı'nda hayatını kaybedenleri andı.
Çelik, Srebrenitsa Soykırımı'nın 31. yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Srebrenitsa Soykırımı'nda şehit edilen canlarımızı rahmetle anıyoruz. Bu soykırımı asla unutturmayacağız. Şehitlerimizi asla unutmayacağız." ifadelerine yer verdi.
Srebrenitsa Soykırımında şehit edilen canlarımızı rahmetle anıyoruz.— Ömer Çelik (@omerrcelik) July 11, 2026
Bu soykırımı asla unutturmayacağız.
Şehitlerimizi asla unutmayacağız. #SrebrenitsaSoykırımı pic.twitter.com/3s5Kn0Uy7w