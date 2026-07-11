Bakan Osman Aşkın Bak’tan “Emrolunduğun Gibi Dosdoğru Ol” Pankartına Destek

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Muğla programı kapsamında katıldığı AK Parti Muğla İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda, son günlerde kamuoyunda gündem olan “Emrolunduğun gibi dosdoğru ol” yazılı pankarta destek verdi.

Bakan Osman Aşkın Bak’tan Emrolunduğun Gibi Dosdoğru Ol Pankartına Destek
TOLGA ÖZLÜ

Toplantıda, AK Parti Fethiye Gençlik Kolları tarafından hazırlanan pankartı açan Bakan Bak'a, AK Parti Muğla İl Teşkilatı yöneticileri de eşlik etti. Böylece, söz konusu ifadeye yönelik destek mesajı Muğla programında da kamuoyuna yansıtılmış oldu.

Bakan Bak'ın pankartla verdiği görüntü, toplantıya katılanlar tarafından ilgiyle karşılanırken, programdan paylaşılan kareler sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#MUĞLA #OSMAN AŞKIN BAK #AK PARTİ

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý