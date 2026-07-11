Bakan Osman Aşkın Bak’tan “Emrolunduğun Gibi Dosdoğru Ol” Pankartına Destek

Toplantıda, AK Parti Fethiye Gençlik Kolları tarafından hazırlanan pankartı açan Bakan Bak'a, AK Parti Muğla İl Teşkilatı yöneticileri de eşlik etti. Böylece, söz konusu ifadeye yönelik destek mesajı Muğla programında da kamuoyuna yansıtılmış oldu.

Bakan Bak'ın pankartla verdiği görüntü, toplantıya katılanlar tarafından ilgiyle karşılanırken, programdan paylaşılan kareler sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör