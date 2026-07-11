Başkan Erdoğan'dan Lübnan Başbakanı Selam'a anlamlı jest: Dedesinin anılarının Türkçe çeviri kitabını hediye etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam’a dedesi Selim Ali Selam’ın anılarının Türkçe çevirisini hediye etti. "Bu nazik jestten çok etkilendiğini" ifade eden Başbakan Selam, dedesi Selim Ali Selam’ın Beyrut Islahat Hareketi’nin kurucusu olduğunu ve 1908 ile 1914 yıllarında Osmanlı Meclis-i Mebusanı'nda Beyrut milletvekili olarak görev yaptığını belirtti.
Lübnan Başbakanı Selam, sosyal medya platformu Instagram'daki hesabından, Başkan Erdoğan'ın dedesi Selim Ali Selam'ın anılarının Türkçe çevirisini kendisine hediye ettiği anın fotoğrafını paylaştı.
"NAZİK JESTTEN ÇOK ETKİLENDİM"
"Bu nazik jestten çok etkilendiğini" ifade eden Başbakan Selam, dedesi Selim Ali Selam'ın Beyrut Islahat Hareketi'nin kurucusu olduğunu ve 1908 ile 1914 yıllarında Osmanlı Meclis-i Mebusanı'nda Beyrut milletvekili olarak görev yaptığını belirtti.
AYDINLANMA VE REFORM HAREKETİNİN ÖNDE GELEN İSİMLERİNDEN
Dedesinin aydınlanma ve reform hareketinin önde gelen isimlerinden biri olduğunu kaydeden Selam, ayrıca 1913'te Paris'te düzenlenen Birinci Arap Kongresi Yürütme Komitesi üyeleri arasında bulunduğunu ve Osmanlı Devleti'nde adem-i merkeziyet ile modernleşmeyi savunan Arap milliyetçi taleplerinin hazırlanmasında rol aldığını ifade etti.