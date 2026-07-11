Başkan Erdoğan’dan Lübnan Başbakanı Selam’a anlamlı jest: Dedesinin anılarının Türkçe çeviri kitabını hediye etti

"NAZİK JESTTEN ÇOK ETKİLENDİM"

"Bu nazik jestten çok etkilendiğini" ifade eden Başbakan Selam, dedesi Selim Ali Selam'ın Beyrut Islahat Hareketi'nin kurucusu olduğunu ve 1908 ile 1914 yıllarında Osmanlı Meclis-i Mebusanı'nda Beyrut milletvekili olarak görev yaptığını belirtti.