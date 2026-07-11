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  • Başkan Erdoğan'dan Lübnan Başbakanı Selam'a anlamlı jest: Dedesinin anılarının Türkçe çeviri kitabını hediye etti

Başkan Erdoğan'dan Lübnan Başbakanı Selam'a anlamlı jest: Dedesinin anılarının Türkçe çeviri kitabını hediye etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam’a dedesi Selim Ali Selam’ın anılarının Türkçe çevirisini hediye etti. "Bu nazik jestten çok etkilendiğini" ifade eden Başbakan Selam, dedesi Selim Ali Selam’ın Beyrut Islahat Hareketi’nin kurucusu olduğunu ve 1908 ile 1914 yıllarında Osmanlı Meclis-i Mebusanı'nda Beyrut milletvekili olarak görev yaptığını belirtti.

Başkan Erdoğan’dan Lübnan Başbakanı Selam’a anlamlı jest: Dedesinin anılarının Türkçe çeviri kitabını hediye etti
AA

Lübnan Başbakanı Selam, sosyal medya platformu Instagram'daki hesabından, Başkan Erdoğan'ın dedesi Selim Ali Selam'ın anılarının Türkçe çevirisini kendisine hediye ettiği anın fotoğrafını paylaştı.

Başkan Erdoğan’dan Lübnan Başbakanı Selam’a anlamlı jest: Dedesinin anılarının Türkçe çeviri kitabını hediye etti

"NAZİK JESTTEN ÇOK ETKİLENDİM"

"Bu nazik jestten çok etkilendiğini" ifade eden Başbakan Selam, dedesi Selim Ali Selam'ın Beyrut Islahat Hareketi'nin kurucusu olduğunu ve 1908 ile 1914 yıllarında Osmanlı Meclis-i Mebusanı'nda Beyrut milletvekili olarak görev yaptığını belirtti.

Başkan Erdoğan’dan Lübnan Başbakanı Selam’a anlamlı jest: Dedesinin anılarının Türkçe çeviri kitabını hediye etti

AYDINLANMA VE REFORM HAREKETİNİN ÖNDE GELEN İSİMLERİNDEN

Dedesinin aydınlanma ve reform hareketinin önde gelen isimlerinden biri olduğunu kaydeden Selam, ayrıca 1913'te Paris'te düzenlenen Birinci Arap Kongresi Yürütme Komitesi üyeleri arasında bulunduğunu ve Osmanlı Devleti'nde adem-i merkeziyet ile modernleşmeyi savunan Arap milliyetçi taleplerinin hazırlanmasında rol aldığını ifade etti.

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Başkan Erdoğan’dan Lübnan Başbakanı Selam’a anlamlı jest: Dedesinin anılarının Türkçe çeviri kitabını hediye etti

OSMANLI DEVLETİ'NİN SON DÖNEMİNE IŞIK TUTTU

Selim Ali Selam, II. Meşrutiyet döneminde 1908 ve 1914 yıllarında Beyrut mebusu olarak Osmanlı Meclis-i Mebusanı'na seçildi. 1918-1919 yıllarında Beyrut Belediye Başkanı (Şehremini) olarak görev yapan Selim Ali Selam'ın, Osmanlı Devleti'nin son dönemine ve Arap siyasi tarihine ışık tutan hatıratı, "Beyrut Şehremininin Anıları (1908-1918)" adıyla Türkçeye çevrilerek yayımlandı.

Başkan Erdoğan’dan Lübnan Başbakanı Selam’a anlamlı jest: Dedesinin anılarının Türkçe çeviri kitabını hediye etti

VAHDETTİN KÖŞKÜ'NDE KABUL ETMİŞTİ

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, Türkiye ziyareti kapsamında Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından İstanbul'daki Vahdettin Köşkü'nde kabul edilmişti.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör

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