  • Haberler
  • Gündem Haberleri
  • Başkan Erdoğan'dan, Srebrenitsa Soykırımı’nın 31’inci yılı dolayısıyla mesaj yayınladı

Başkan Erdoğan'dan, Srebrenitsa Soykırımı’nın 31’inci yılı dolayısıyla mesaj yayınladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Srebrenitsa Soykırımı’nın 31’inci yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Başkan Erdoğan’dan, Srebrenitsa Soykırımı’nın 31’inci yılı dolayısıyla mesaj yayınladı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Srebrenitsa Soykırımı'nın 31'inci yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Başkan Erdoğan, paylaşımında, "Tarihin gördüğü en vahşi soykırımlardan biri olan Srebrenitsa'nın 31'inci yılında, katledilen tüm Boşnak kardeşlerimizi rahmetle ve hüzünle yâd ediyorum. Şehitlerimizin aziz hatıralarını saygıyla anıyor, ailelerine ve yakınlarına sabır niyaz ediyorum. Srebrenitsa'yı asla unutmayacağız" dedi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý