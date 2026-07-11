Çankaya Belediyesi operasyonunda gözaltı sayısı 29 oldu! 7 firari aranıyor işte o liste

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen Çankaya Belediyesi soruşturmasında gözaltı sayısı arttı. İlk etapta 27 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, yürütülen çalışmalar sonucunda iki şüpheli daha yakalandı.

İKİ İSİM DAHA GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında Ümit Can Uzun ile Ahmet Ağırman da gözaltına alındı. Böylece operasyonda gözaltına alınan şüpheli sayısı 29'a yükseldi.

YAKALAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, aralarında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de bulunduğu toplam 36 şüpheli hakkında "suç örgütü kurma", "suç örgütüne üye olma", "rüşvet alma", "rüşvet verme" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından gözaltı kararı bulunuyor. Operasyonda şu ana kadar 29 şüpheli gözaltına alınırken, firari 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çok yönlü olarak sürdürülüyor.

GÖZALTINDAKİLER:

1. Mesut AKINCI

2. Bora ÖZEL

3. Mehmet YILDIRIM

4. Ali YALÇIN

5. Songül ULUSAL

6. Ertan DOĞAN

7. Seyfullah YÜZYIL

8. Şenol BULUT

9. Paki KILAVUZ

10. Yavuz İRŞ

11. Tunç Emre TAŞÇIOĞLU

12. Murat BOLAT

13. Alaattin GÜZEL

14. Adnan ŞEN

15. Levent YENAL

16. Koray KURTCU

17. Ayşegül ÜNAL

18. Eren KAPLAN

19. Umut KILIÇASLAN

20. Hakan CEMALOĞLU

21. Remzi BAKA

22. Hasan ALAS

23. Erol BULUT

24. Mehmet ALAS

25. Musatafa Samet DADANDI

26. İnan SEVİLMİŞ

27. Emre DOĞAN

28. Ahmet AĞIRMAN

29. Ümitcan UZUN

İŞTE FİRARİ DURUMDAKİ 7 ŞÜPHELİ

Haklarında yakalama çalışmaları devam eden şüpheliler

FİRARİLER:

1.Hüseyin Can GÜNER

2.Ferdi ONUŞ

3.Ferit ONUŞ

4.Serdar CEMALOĞLU

5.Menderes CEMALOĞLU

6.Atilla ERSAN

7.Celal KALKAN