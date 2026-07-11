Çankaya Belediyesi operasyonunda gözaltı sayısı 29 oldu! 7 firari aranıyor işte o liste
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Çankaya Belediyesi’ne yönelik yürüttüğü soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Operasyonda iki şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 29’a yükseldi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen Çankaya Belediyesi soruşturmasında gözaltı sayısı arttı. İlk etapta 27 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, yürütülen çalışmalar sonucunda iki şüpheli daha yakalandı.
İKİ İSİM DAHA GÖZALTINDA
Soruşturma kapsamında Ümit Can Uzun ile Ahmet Ağırman da gözaltına alındı. Böylece operasyonda gözaltına alınan şüpheli sayısı 29'a yükseldi.
YAKALAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, aralarında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de bulunduğu toplam 36 şüpheli hakkında "suç örgütü kurma", "suç örgütüne üye olma", "rüşvet alma", "rüşvet verme" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından gözaltı kararı bulunuyor. Operasyonda şu ana kadar 29 şüpheli gözaltına alınırken, firari 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çok yönlü olarak sürdürülüyor.
GÖZALTINDAKİLER:
1. Mesut AKINCI
2. Bora ÖZEL
3. Mehmet YILDIRIM
4. Ali YALÇIN
5. Songül ULUSAL
6. Ertan DOĞAN
7. Seyfullah YÜZYIL
8. Şenol BULUT
9. Paki KILAVUZ
10. Yavuz İRŞ
11. Tunç Emre TAŞÇIOĞLU
12. Murat BOLAT
13. Alaattin GÜZEL
14. Adnan ŞEN
15. Levent YENAL
16. Koray KURTCU
17. Ayşegül ÜNAL
18. Eren KAPLAN
19. Umut KILIÇASLAN
20. Hakan CEMALOĞLU
21. Remzi BAKA
22. Hasan ALAS
23. Erol BULUT
24. Mehmet ALAS
25. Musatafa Samet DADANDI
26. İnan SEVİLMİŞ
27. Emre DOĞAN
28. Ahmet AĞIRMAN
29. Ümitcan UZUN
İŞTE FİRARİ DURUMDAKİ 7 ŞÜPHELİ
Haklarında yakalama çalışmaları devam eden şüpheliler
FİRARİLER:
1.Hüseyin Can GÜNER
2.Ferdi ONUŞ
3.Ferit ONUŞ
4.Serdar CEMALOĞLU
5.Menderes CEMALOĞLU
6.Atilla ERSAN
7.Celal KALKAN