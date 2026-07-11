CHP'de 7 il başkanı görevden alındı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun göreve gelmesinden sonra parti içinde devam eden arınma süreci sürüyor. CHP Sözcüsü Müslim Sarı MYK sonrası yaptığı açıklamada, "Afyonkarahisar ve Giresun il ve merkez ilçe yönetimi, Trabzon il ve Ortahisar ilçesi yönetimi, Yozgat, Burdur ve Aydın ve Tekirdağ il yönetimleri görevden alındı. Önceki İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, Giresun ve Trabzon il başkanlarımızı tedbirli biçimde kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk ettik" dedi. Öte yandan mahkeme İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin'in görevine devam etmesi yönünde karar verdi.