Darbecilerin şarjörünü alırken gazi oldu
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Taksim Meydanı'nda halka ateş açan darbeci askerlerin tüfeklerinden şarjörleri çıkarırken kolundan vurularak ağır yaralanan 3 çocuk babası Adnan Çilingir (64), birçok ameliyat geçirdi, kopmak üzere olan kolu yerine dikildi. Darbeci askerler tarafından 39 kişinin yaralandığı Taksim Meydanı'nda yaşanan o geceyi hiç unutmadığını belirten gazi Adnan Çilingir, "Askere doğru giderek yaptıklarının yanlış olduğunu anlatmaya çalıştım. 2 darbeci askerin arasına daldım. Baktım kolum yok, sadece bir deri parçası tutuyor. Kolum elimde kaldı. Şarjörünü aldığım kişi tüfeğin ağzında kalan tek mermiyle arkadan beni vurmuş" ifadelerini kullandı.