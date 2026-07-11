Darbecilerin şarjörünü alırken gazi oldu

Darbecilerin şarjörünü alırken gazi oldu
Mustafa KAYA
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Taksim Meydanı'nda halka ateş açan darbeci askerlerin tüfeklerinden şarjörleri çıkarırken kolundan vurularak ağır yaralanan 3 çocuk babası Adnan Çilingir (64), birçok ameliyat geçirdi, kopmak üzere olan kolu yerine dikildi. Darbeci askerler tarafından 39 kişinin yaralandığı Taksim Meydanı'nda yaşanan o geceyi hiç unutmadığını belirten gazi Adnan Çilingir, "Askere doğru giderek yaptıklarının yanlış olduğunu anlatmaya çalıştım. 2 darbeci askerin arasına daldım. Baktım kolum yok, sadece bir deri parçası tutuyor. Kolum elimde kaldı. Şarjörünü aldığım kişi tüfeğin ağzında kalan tek mermiyle arkadan beni vurmuş" ifadelerini kullandı. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

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