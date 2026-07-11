Deprem riskine karşı güvenlik kalkanı

İlk kez 2014 yılında çıkarılan TAMP, 2022 yılında revize edildikten sonra Kahramanmaraş merkezli depremlerden çıkarılan dersler ve TBMM Araştırma Komisyonu'nun önerileri de dikkate alınarak güncelleniyor. TAMP taslağı tüm kamuoyunun görüşlerine açılırken, kamu kurum kuruluşları ile özel sektör temsilcileri önümüzdeki hafta sonuna kadar TAMP'a ilişkin görüş ve önerilerini iletebilecek. Plan, afet ve acil durumlarda görev alan bakanlık, kurum ve kuruluşlar ile yapılan değerlendirmeler sonucunda İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından hazırlandı.

ACİL EYLEM PLANI

Olası afet durumlarında 81 il tek vücut olarak hareket eden Türkiye, illerin ihtiyacı olan koordinasyonun planlanması için tüm ekip ve ekipmanıyla yardıma koşacak öncelikli illeri de belirliyor. Bu kapsamda önceki TAMP'ta afet anında İstanbul'a anında yardıma koşacak 17 il belirlenirken sayı 23'e çıkarılıyor. Olası bir İstanbul depreminde "İzmir, Samsun, Antalya, Ankara, Bursa, Eskişehir, Sakarya, Afyonkarahisar, Kayseri, Kastamonu, Bolu, Kırklareli, Zonguldak, Tekirdağ, Edirne, Konya, Bilecik, Balıkesir, Erzurum, Rize, Gaziantep, Trabzon, Adana" tüm imkanlarını seferber edecek. Kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, belediyeler ve özel idare teşkilatları, özel sektör, meslek odaları, birlikler tek vücut olarak hareket edecek.

TEŞHİRCİLİĞE İZİN YOK

Müdahale ve ön iyileştirme çalışmalarında insan haklarına aykırı ve insan onurunu zedeleyici davranışlarda bulunulamayacak.

Kurtarma çalışmaları, cenaze işlemleri veya yardım dağılımı esnasında afetzedelerin çaresiz, yaralı veya ağlarkenki görüntülerinin izinsiz çekilip paylaşılması teşhirciliğe yol açarken, taslakla bunlar yasaklanıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Ali Hamza Pehlivan, yurt genelinde devam eden risk azaltma ve önlem projelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Pehlivan, "Birleşmiş Milletler ve Dünya Bankası verilerine göre, afet risk azaltma çalışmalarına yapılan 1 birimlik yatırım, afet sonrasında oluşabilecek 4 ila 7 birimlik ekonomik kaybın önlenmesini sağlayabilmektedir" dedi.