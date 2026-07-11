Emine Erdoğan Srebrenitsa Soykırımı'nda hayatını kaybedenleri andı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Srebrenitsa Soykırımı'nda hayatını kaybedenleri andı. Emine Erdoğan, "Srebrenitsa'yı anmak, sadece yas tutmak değil, insanlığın bir daha aynı karanlığa sürüklenmemesi için vicdanı ayakta tutmaktır" ifadelerini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Srebrenitsa Soykırımı'nda hayatını kaybedenleri andı. Emine Erdoğan, soykırımın 31'inci yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
Srebrenitsa'yı anmak, sadece yas tutmak değil, insanlığın bir daha aynı karanlığa sürüklenmemesi için vicdanı ayakta tutmaktır. Srebrenitsa Soykırımı'nın yıl dönümünde hayattan koparılan Boşnak kardeşlerimizi rahmetle anıyor, ailelerine ve sevdiklerine sabır diliyorum.