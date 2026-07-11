Ev sahipliğimize dünya hayran kaldı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi dolayısıyla Ankara'da bulunan devlet ve hükümet başkanları ile eşleri onuruna Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resepsiyon ve resmi akşam yemeği verdi. Makam araçlarıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki tören karşılama alanına ulaşan davetliler, mehteran takımının ezgileri eşliğinde yürüyerek merdivenlerden çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan tarafından tek tek karşılanan liderler, hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra resmi akşam yemeğinin düzenlendiği salona geçti. Külliye'deki resepsiyon, liderlerin bir araya geldiği sıcak diyaloglara ve diplomatik temaslara sahne oldu. Emine Erdoğan'ın ikinci ev sahipliği ise Çankaya Köşkü'nde gerçekleşti. Emine Erdoğan, misafir liderlerin eşlerini Köşk'e gelişlerinde tek tek karşıladı. Karşılamanın ardından Emine Erdoğan ve lider eşleri, "Çocuklar, Teknoloji ve Güvenlik: Gelecek Nesli Korumak" temalı yuvarlak masa toplantısına katıldı. Lider eşlerini ülkede ağırlamaktan duyduğu mutluluğu ifade eden Emine Erdoğan, davetine icabet ederek buluşmayı onurlandırdıkları için hepsine ayrı ayrı teşekkür etti.







SÖZÜ LİDER EŞLERİNE VERDİ

Emine Erdoğan, konuşmasının ardından ilk sözü, dijital dünyanın, çocuklar üzerindeki etkilerine uzun zamandır dikkati çeken ve tecrübeli bir eğitimci olduğunu belirttiği Fransa Cumhurbaşkanı'nın eşi Brigitte Macron'a verdi. Macron'un konuşmasının ardından, Litvanya Cumhurbaşkanı'nın eşi Diana Nausediene, Finlandiya Cumhurbaşkanı'nın eşi Suzanne Elizabeth Innes-Stubb, Romanya Cumhurbaşkanı'nın partneri Mirabela Gradinaru, Polonya Cumhurbaşkanı'nın eşi Marta Nawrocka, Ukrayna Cumhurbaşkanı'nın eşi Olena Zelenska, Güney Kore Devlet Başkanı'nın eşi Kim Hea Kyung, Slovenya Başbakanı'nın eşi Urska Bacovnik Jansa, Arnavutluk Başbakanı'nın eşi Linda Rama, Çekya Başbakanı'nın eşi Monika Babisova, Danimarka Başbakanı'nın eşi Bo Tengberg, Yunanistan Başbakanı'nın eşi Mareva Grabowski-Mitsotakis, Karadağ Başbakanı'nın eşi Milena Spajic, Estonya Başbakanı'nın partneri Evelin Oras, Kanada Başbakanı'nın eşi Diana Fox Carney, Almanya Başbakanı'nın eşi Charlotte Merz ve Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı'nın eşi Heiko von der Leyen de birer konuşma yaptı. Toplantıya, Belçika Başbakanı'nın eşi Veerle Hegge ve Lüksemburg Başbakanı'nın eşi Marjolijne Frieden de katıldı.





AJDA PEKKAN SÜRPRİZİ

Geceden görüntü paylaşan Çekya Başbakanı'nın eşi Monika Babisova'nın videosunda, davetlilerin Ajda Pekkan'ın sahne performansını izlediği görüldü. Videoda, konuklara ikram edilen tatlının üzerinde Monika Babisova'nın adının ve soyadının baş harflerinden oluşan "MB" süslemesi yer aldı. Kişiye özel hazırlanan sunum, davetin en dikkat çeken ayrıntılarından biri oldu.

TÜRK MUTFAĞI DAMGA VURDU

YUVARLAK masa toplantısının ardından Emine Erdoğan, lider eşleriyle öğle yemeğinde bir araya geldi. Konuk lider eşleri, Türk gastronomisini yansıtan lezzetlerin tadına bakarak Türk mutfağını yakından tanıma fırsatı buldu. Yemekte, misafirlere fava, Urla enginarı, Anadolu usulü kabak çiçeği dolması ve asma yaprağı dolması, keşkek ile Emiralem çileğinin de aralarında bulunduğu eşsiz lezzetler ikram edildi. Lider eşleri yemeklerini, İznik çinisi örneklerini barındıran salonda ve Türk nakış kültürünü yansıtan masa örtülerinin üzerinde yedi. Geleneksel el işçiliğini ve Türk dokuma kültürünün zenginliklerini yansıtan kumaşlar, nakışlar ve işlemelerin yer aldığı koleksiyonu da inceleyen lider eşleri, Mezopotamya, Anadolu toprakları, Osmanlı ve Türk devletlerinin görsel hafızasına ait eserleri de yakından gördü. Lider eşlerinin, Türk lezzetlerine ve el sanatlarına olan hayranlıkları yüzlerine yansıdı.



RDOĞAN'IN HEDİYESİNİ GİYDİ

GÜNEY Kore Devlet Başkanı'nın eşi Kim Hea Kyung, programa, Türkiye'ye önceki gelişinde Emine Erdoğan'ın hediye ettiği sof kumaşından yapılan şal ve çantayla geldi.