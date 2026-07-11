Geçirdiği rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırılmıştı! KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’dan ilk açıklama: Kalp krizi olmadı kesin
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman dün rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Tedavisinin ardından taburcu edilen Erhürman, yaptığı açıklamada, sağlık durumunun iyi olduğunu vurguladı. Yapılan tetkiklerde kalp krizi bulgusuna rastlanmadığını, doktorların kalp spazmı üzerinde durduğunu açıkladı.
KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, dün akşam Cumhurbaşkanlığı'nın düzenlediği bir sergi sırasında rahatsızlanarak ambulansla Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılmasının ardından sabah saatlerinde taburcu edildi. Erhürman, sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.
Yapılan tüm tetkiklerin temiz çıktığını belirten Erhürman, doktorların ilk değerlendirmesine ilişkin, "Tahliller gayet iyi. Her şey temiz. Spazm gibi bir şey. Kalp krizi olmadığı kesin. Doktorlar kalp spazmı olabileceğini düşünüyor" dedi. Rahatsızlığın aniden başladığını anlatan Erhürman, "Bir anda sırtıma yayılan bir ağrı girdi. Terlemeye başladım, soğuk soğuk terledim. Gözüm karardı. Tansiyonumu ölçtüler, 6 çıktı. Ben yüksek tansiyon hastasıyım. Nabzım da çok düştü. Bütün göstergeler kalple ilgili bir şeyi işaret ediyordu" ifadelerini kullandı.
Hastanede yapılan anjiyonun temiz çıktığını vurgulayan Erhürman, "Allah'a şükür anjiyo çok temiz çıktı. Tahliller de gayet iyi. Kalp krizini gösteren değerler için yapılan test negatif çıktı. O yüzden kalp krizi olmadığı kesin" diye konuştu. Doktorların değerlendirmesine göre yaşadığı rahatsızlığın hafif bir kalp spazmı olabileceğini ifade eden Erhürman, "Kalp spazmı diye düşünüyorlar. Küçük bir kalp spazmı gibi görünüyor" dedi.