Geçirdiği rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırılmıştı! KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’dan ilk açıklama: Kalp krizi olmadı kesin

Rahatsızlandığı sırada ambulansın tesadüfen etkinlik alanında bulunduğunu da anlatan Erhürman, "Biraz şanslı çıktım. Eski Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaydık. Tesadüfen benden önce bir davetli rahatsızlandı. Ambulans onun için çağrılmıştı. Davetli toparlanınca ambulans ayrılmak üzereydi, ben rahatsızlandım. İki dakika içinde geri geldi. O ağrı devam ettiği sırada ambulansın hemen gelmesi önemli oldu" ifadelerini kullandı. Sağlık kontrollerinin tamamlandığını ve herhangi bir olumsuz duruma rastlanmadığını belirten Erhürman, "Fırsat bu fırsat oldu. Normalde yaptırmadığımız kontrolleri de yaptık. Her şeyin temiz olduğunu gördük. Allah'a şükür bir problem yok. Biraz dinlenmek gerekiyor herhalde" dedi.

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