Hain darbe girişiminin 10. yılı... İstanbul Boğazı’ndaki köprülere dev Türk bayrağı asıldı!

TÜM ŞEHİTLERİMİZİ RAHMETLE ANIYORUM

Etkinlikte konuşan İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Sülün, "Milletimizin kahramanca direnişinin sembollerinden birisi olan 15 Temmuz Köprüsü'ndeyiz. Şehitlerimizin uğruna canlarını verdikleri al bayrağımızı hem bugün burada, 15 Temmuz Köprüsü'nde, hem de diğer etkinliklerimizde dalgalandıracağız. Ben, 253 şehidimiz başta olmak üzere bu köprüde canlarını veren, bayrağımızın özgürce dalgalanmasını sağlayan tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum." dedi.

BURADA OLMAK ONUR VERİCİ

15 Temmuz akşamı Acıbadem'de şehit olan Murat Naiboğlu'nun eşi Şehit Gülsu Ayvacı ise "Burada olmak onur verici. Türk milletinin, sembolik olarak tabii ki, hem cesaretini hem iradesini hem de gücünü, iman gücünü göstereceğiz. Bu bayrak her zaman bu yurtta dalgalanacak, her zaman biz bu gururu yaşayacağız." şeklinde konuştu.

TÜRK MİLLETİ BAĞIMSIZLIĞIN NE ANLAMA GELDİĞİNİ BİLEN BİR MİLLET

15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç'da, "Hain darbe girişiminin üzerinden tam 10 yıl geçti. Bu 10 yıllık geçen süre içerisinde şehit aileleri ve gazilerimizle, 15 Temmuz Derneği olarak yakın münasebetimiz var. Biraz önce hanımefendinin de ifade ettiği gibi, şehitlerimizin ne eşleri, ne çocukları, ne anneleri, ne babaları çocuklarının şehit olmalarından dolayı hiçbir üzüntü duymuyorlar ve hatta gurur duyuyorlar. Ülkemize yönelik bir darbe girişimi olduğu takdirde, "Benim ailemden en yakını şehit olmuştu; babam, abim, eşim, kardeşim şehit olmuştu. Yine bir şeyle karşılaşırsak, vatanımız, devletimiz, bayrağımız tehlikeye girse, evimizdeki tüm insanlar şehit olmak arzusuyla biz de meydanlara çıkarız." derler. Bundan şunu anlıyoruz: Türk milleti özgürlüğün, bağımsızlığın ne anlama geldiğini bilen bir millet. Bedeli ne olursa olsun bu özgürlüğü korumak adına her türlü fedakarlığı yapacak bir anlayışa sahip. 15 Temmuz hain darbe girişimindeki ortaya konulan kahramanlık bunun bir göstergesi" dedi.

BEDELİ ZAFER OLDU

Turunç "Biz, doğduğumuz günlerden itibaren kulağımıza okunan ezanla, annelerimizin, aile büyüklerimizin kulaklarımıza söyledikleri ninnilerle vatan sevgisi, millet sevgisi, Allah Peygamber sevgisi ve bu milletin kırmızı çizgileri neyse o ninnilerle büyüdük ve o eğitimle yetiştik. Dolayısıyla bu anlayışta olan bir milleti, dünyanın en süper gücü, emperyal gücü de karşımıza çıksa, asla devletimizi yıkamayacak, milletimizi bölemeyecek. Bu manada hiçbir emperyal ülke Türkiye'nin üzerinde hesap yapmasın. Sayın Cumhurbaşkanımız 'Ben milletin gücünden başka bir güç tanımıyorum. Milletimi meydanlara çağırıyorum.' dediğinde, her yaş grubundaki insan meydanlara çıkmıştı, bedeli ne olursa olsun diye. Onun bedeli zafer oldu, onun bedeli özgürlük oldu. Onun bedeli, bir daha emperyal ülkelerin hesap yapmaması adına hesaplarını gözden geçirmesi oldu. Bu milletin bir ferdi, oğlu olduğum için gurur duyuyorum ve şunu açık yüreklilikle ifade ediyorum ki bundan sonraki ülkemize sahip çıkmayla alakalı herkesin duyguları daha üst perdede olacak ve inşallah milletimiz uzun yıllar, binlerce yıl bu topraklarda özgürce yoluna devam edecek; insanlık adına bir medeniyeti dünyada inşa edeceğiz." dedi. Etkinliğe 15 Temmuz gazisi ve 15 Temmuz şehidi Şefik Şefkatlioğlu'nun eşi Vahide Şevkatlioğlu ve çok sayıda davetlide katıldı.