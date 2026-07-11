AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı su ve kanalizasyon şirketi İZSU'nun 1 Haziran 2026'da yürürlüğe giren yeni zamlı su tarifesine sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi. Kaya, yaptığı paylaşımda, "İzmirliler Türkiye'nin en pahalı suyunu kullanıyor. Daha az tükettiğin halde daha fazla ödediğin sistemin adı indirim olabilir mi? İzmir'de artık su faturası elektrik faturasını geçmiş durumda.

Türkiye'nin başka hangi şehrinde insanlar musluğu açarken elektrikli araç şarj ediyormuş gibi tedirgin oluyor? " dedi. Tarifelere indirim adı altında zam yapıldığını belirten Kaya; "İndirim değil tarife cambazlığı yapıyorlar. Kanalizasyon eksik, altyapı eksik. Bu kadar bedeli hangi hizmet için ödüyoruz? Su azalıyor ama fatura kabarıyor. İnsan artık musluğu açtığında ay sonunda faturanın ne kadar can yakacağını düşünüyor. İşte asıl sorun da tam olarak bu." diye konuştu.