İzmir’de görevden almalar sürüyor

İzmir’de görevden almalar sürüyor
ERTAN GÜRCANER
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde yaprak dökümü devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde İzmir Planlama Ajansı Başkanı Koray Velibeyoğlu ile İPA Genel Müdürü Aykut Uçar'ı görevden alan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay bu sefer de belediyeye bağlı toplu ulaşım şirketi İzulaş Genel Müdürü Arda Şekercioğlu'nu görevden aldı. Şekercioğlu, Cemil Tugay tarafından başkan seçildikten sonra göreve atanmıştı. Sızan bilgilere göre Tugay'ın önümüzdeki günlerde yeni görevden almalara daha imza atabileceği öne sürülüyor. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#CEMİL TUGAY #İZMİR

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