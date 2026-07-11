İzmit Belediyesi’ne rüşvet soruşturması
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, 2019-2021 yılları arasında İzmit Belediyesi Satın Alma Müdürü olarak görev yapan Mehmet Şevket Verit hakkında, aynı dosyada şüpheli konumunda bulunan bir kişinin ifadesinde yer alan iddialar doğrultusunda işlem başlatıldı. İfadede, 2020 yılında belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve belediye personeline hediye edilmek üzere alınan ajanda ve powerbanklerin piyasa değerinin üzerinde fiyatlarla temin edildiği öne sürüldü. Savcılık, Verit hakkında tutuklama talebinde bulundu. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tutuklanmasına karar verdi.