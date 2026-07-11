KAAN motoruna itiraz yok

Türkiye ile ABD arasındaki 100 milyar dolar ticaret hacmi hedefine ulaşmak için savunma sanayii işbirliği konusu önemli yer tutarken, bu alanda verilen mesajlar da Erdoğan-Trump zirvesinin ardından somutlaşmaya başladı. Türkiye'nin 5'inci nesil savaş uçağı KAAN için yerli motor projeleri nihayete erene kadar kullanmayı planladığı F-110 motorlarının satışına dair ABD Kongresi'ndeki resmi itiraz süresi doldu. ABD'de normalde 30 gün olan itiraz süresi, Türkiye bir NATO müttefiki olduğu için 15 gün olarak uygulandı. 26 Haziran'da ABD Dışişleri Bakanlığı'nca konuya ilişkin Kongreye resmi bildirim yapıldı. Dün itibarıyla F-110 motor ihracatına ilişkin Kongre kaynaklı hukuki inceleme süreci tamamlandı. İnceleme süresinin tamamlanmasıyla, konu Temsilciler Meclisi veya Senato Genel Kurulu'nda ele alınmadan satış süreci Kongre engeline takılmadan devam edecek. Satışın tamamlanması için Başkan Donald Trump'ın da imzası gerekiyor. Trump'ın, Ankara'da bu konuda herhangi bir sorun yaşanmayacağına işaret etmesinden hareketle F-110 motor tedarikinde sorun olmadığına işaret ediliyor. Süreç boyunca bazı Kongre üyeleri S-400 gerekçesiyle itirazlarını dile getirse de satışı durduracak ortak ret kararı çıkarılamadı.

FİDAN: NETİCEYE ULAŞACAĞIZ

Ankara'da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la görüşen ABD Senatosu NATO Gözlem Grubu Eş Başkanı ve Dış İlişkiler Komitesi Kıdemli Üyesi Jeanne Shaheen de Türkiye'nin F-35 projesine dönüşü konusunda olumlu mesajlar verdi. Bakan Fidan ise ABD ile yürütülen CAATSA ve F-35 görüşmelerine ilişkin, "Baştan beri hiçbir şekilde müttefikler arasında yaptırım olmasını istemiyoruz. CAATSA bunlardan biri. F-35'le ilgili konu da bunlardan biri. Şimdi bu irade burada olduğu sürece iki liderde de biz bakanlıklar olarak bunları çözme konusunda da uygun adımları atıyoruz. İnşallah yakında bir neticeye ulaşacağız, bunda bir sıkıntı olmayacağını düşünüyorum" dedi.