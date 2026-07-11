KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman’dan güzel haber! Hastaneye kaldırılmıştı: Taburcu oldu!

CUMHURBAŞKANI ERHÜRMAN'DAN SEVİNDİREN HABER

Genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Erhürman'ın tüm tetkiklerinin olumlu sonuçlandığı ve hekimlerinin tavsiyesi doğrultusunda bir süre istirahat edeceği açıklandı.