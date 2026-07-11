KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman’dan güzel haber! Hastaneye kaldırılmıştı: Taburcu oldu!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman eski cumhurbaşkanlığı binasında düzenlenen etkinlikte rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Kardiyoloji servisinde tedavi gören KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman’ın bu sabah taburcu olduğu bildirildi. İşte detaylar…

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman’dan güzel haber! Hastaneye kaldırılmıştı: Taburcu oldu!
DHA

Dün akşam saatlerinde rahatsızlanmasının ardından hastaneye kaldırılan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman taburcu oldu.

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman’dan güzel haber! Hastaneye kaldırılmıştı: Taburcu oldu!

CUMHURBAŞKANI ERHÜRMAN'DAN SEVİNDİREN HABER

Genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Erhürman'ın tüm tetkiklerinin olumlu sonuçlandığı ve hekimlerinin tavsiyesi doğrultusunda bir süre istirahat edeceği açıklandı.

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