KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman’dan güzel haber! Hastaneye kaldırılmıştı: Taburcu oldu!
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman eski cumhurbaşkanlığı binasında düzenlenen etkinlikte rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Kardiyoloji servisinde tedavi gören KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman’ın bu sabah taburcu olduğu bildirildi. İşte detaylar…
Dün akşam saatlerinde rahatsızlanmasının ardından hastaneye kaldırılan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman taburcu oldu.
CUMHURBAŞKANI ERHÜRMAN'DAN SEVİNDİREN HABER
Genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Erhürman'ın tüm tetkiklerinin olumlu sonuçlandığı ve hekimlerinin tavsiyesi doğrultusunda bir süre istirahat edeceği açıklandı.