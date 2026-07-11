Lübnan’a desteğe devam edeceğiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam ve Liberya Cumhurbaşkanı Joseph Nyumah Boakai'yi Vahdettin Köşkü'nde ayrı ayrı kabul etti. Liderleri resmi törenle karşılayan Erdoğan, Lübnan Başbakanı Selam'a köşkün penceresinden İstanbul'un bazı tarihi yapılarını gösterdi. Selam'ın kabulüne, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Selam ile görüşmesinde, Türkiye'nin kardeş ülke Lübnan ile ilişkilere önem verdiğini, bu çerçevede diplomatik temasları sıklaştırmanın faydalı olacağına inandığını belirtti.

Türkiye'nin Lübnan'ın güvenliğini temin etmek için diplomatik girişimlerinin sürdüğünü, Lübnan'a her türlü desteği vermeye devam edeceklerini belirten Erdoğan, Lübnan ile Suriye'nin iyi komşuluk ilişkileri geliştirmesinin bölge için faydalı olacağını vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Lübnan arasındaki ikili ilişkilerin geliştirilmesi için de azami gayret gösterdiklerini ifade etti.

LİBERYA İLE İŞBİRLİĞİ

Başkan Erdoğan ile Nyumah Boakai görüşmesinde de Türkiye ile Liberya arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgesel gelişmeler değerlendirildi. Görüşmede iki ülke arasındaki ticaret hacminin mevcut potansiyel doğrultusunda artırılması için atılacak adımların önemine dikkat çekilerek, bu yöndeki çalışmaların sürdürülmesinin faydalı olacağı belirtildi. Erdoğan, Türkiye ile Liberya arasındaki savunma sanayii, güvenlik, eğitim ve ulaştırma alanlarındaki işbirliğinin daha da güçlendirilmesi için çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Erdoğan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi geçici üyeliğine seçilmesi dolayısıyla Boakai'yi tebrik etti.



EMİNE ERDOĞAN, LÜBNAN BAŞBAKANI'NIN EŞİ İLE BİR ARAYA GELDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam'ın eşi Sahar Selam ile bir araya geldi. Emine Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Lübnan Başbakanı'nın değerli eşi Sahar Selam Hanımefendi'yi İstanbul'da ağırlamaktan memnuniyet duydum. Nazik ziyaretleri dolayısıyla kendilerine teşekkür ediyor, ülkelerimiz arasındaki dostluğun daim olmasını diliyorum" dedi. Paylaşımda, Emine Erdoğan ile Sahar Selam'ın birlikte çektirdikleri fotoğrafa da yer verildi.