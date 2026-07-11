Türkiye’nin güvenliğini kimseye emanet edemeyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi'nin Yenilevent Kampüsü'nde düzenlenen 16'ncı Dönem Müşterek Komuta ve Kurmay Eğitimi ile Kuvvet Harp Enstitüleri 8'inci Dönem Komuta ve Kurmay Eğitimi'nin Mezuniyet Töreni'ne katıldı. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi:

301 SUBAYIMIZIN GURUR GÜNÜ: Bugün, 125'i dost ve kardeş ülkelerden gelen misafir askeri personel olmak üzere toplam 301 subayımızın gurur gününe iştirak ediyor, mezuniyet sevinçlerini paylaşıyoruz. Dereceye girenlerle birlikte 16. Dönem Müşterek Komuta ve Kurmay Eğitimi ile 8. Dönem Kuvvet Harp Enstitüleri Komuta ve Kurmay Eğitimlerini neticelendiren tüm subaylarımızı ayrı ayrı tebrik ediyorum. Biraz önce diplomalarını alan subaylarımız, kurmay unvanıyla farklı kademelerde Türk Silahlı Kuvvetlerimize, devletimize ve milletimize yüksek bir vazife şuuruyla inşallah hizmet edecekler. Subaylarımızı hem kuramsal çerçevede hem de uygulama zemininde titizlikle eğiten, bilgi ve deneyimleriyle genç kurmaylarımızı teçhiz eden komutan ve hocalarımıza da takdir ve tebriklerimi iletiyorum.

MSÜ'YE DESTEK SÜRECEK: 31 Temmuz'da, yani 20 gün sonra, Milli Savunma Üniversitemizin 10. kuruluş yıldönümünü idrak edeceğiz. 10 yıl gibi kısa bir sürede Milli Savunma Üniversitemiz, küresel ölçekte yıldızı parlayan en seçkin eğitim kurumlarımızdan biri hâline gelmiştir. Vatanına, milletine ve devletine aşkla bağlı; donanımlı, vicdanlı, özgüven ve sorumluluk sahibi subay ve astsubayların yetiştiği bu ocak, milletimizin iftihar kaynağıdır. Hükümet olarak kurulduğu günden beri üniversitemizin yanında olduk. Bundan sonra da Milli Savunma Üniversitemizin daha da güçlenmesi için ne gerekiyorsa yapacağız.

SAVAŞLARIN KURALLARI DEĞİŞTİ: Keskin değişimlerin istisna olmaktan çıkıp sıradanlaştığı bir dönemi yaşıyoruz. Yapay zekâ ve yeni teknolojiler; eğitimden sağlığa, finanstan ulaştırmaya, kamu hizmetlerinden hayatın her alanına kadar her şeyi hem de çok derinden etkiliyor. Savunma ve güvenlikte ise bu dönüşümün tezahürlerini çok daha net bir şekilde gözlemliyoruz. Savaşlar artık sadece cephelerde verilmiyor; siber saldırılar ve dezenformasyon kampanyalarıyla birlikte yürütülüyor. Kamikaze dronlarla kritik altyapılar, enerji nakil hatları ve ticaret güzergâhları hedef alınıyor. İnsansız hava ve deniz araçlarının sonuca doğrudan etki ettiği, yapay zekâ merkezli yazılımların harekâtın seyrini değiştirdiği yeni bir denklemle karşı karşıyayız. Keşif ve gerçek zamanlı haber almanın vazgeçilmez birer kuvvet çarpanı olduğu bu yeni ortam, planlamayla birlikte sevk ve idareyi de her zamankinden daha kritik hâle getirmiştir.

YÜZDE 82 YERLİLİK ORANI: Şunu bugün büyük bir gururla ifade etmek isterim: Milli Savunma Üniversitemizde yetişen subaylarımız hem planlama hem de sevk ve idare noktasında eşsiz bir performans ortaya koyuyorlar. Gazi Mustafa Kemal, tuttuğu notlardan birinde, "Komutanlık, çare aramaktan ibarettir. Bunu da harp tarihi öğretir" diyordu. Bu dönemde yeni sistemin kutup başlarından biri olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Savunma sanayiinde yüzde 82 yerlilik oranına ulaştık. Geliştirdiğimiz ürünleri doğrudan sahada test ediyor, geri bildirimler ışığında sürekli yeniliyor ve güncelliyoruz. Mühendislerimiz, yazılımcılarımız, teknisyenlerimiz ve sektörde faaliyet gösteren 4 bine yakın firmamız, başarılarına her gün yenilerini ekliyor. Bu eklemeyle birlikte güvenlik birimlerimizi yerli ve milli ekipmanlarımızla, son teknolojiye sahip teçhizatlarımızla donatıyoruz.

ECDADIN MİRASINA SAHİP ÇIKIYORUZ:

Türk milleti olarak dünyada başka hiçbir milletle mukayese edilemeyecek ölçüde köklü ve zengin bir askeri birikime sahibiz. Kara Kuvvetlerimiz, iki hafta önce 2 bin 235'inci yaşını kutladı. Dünyanın en eski askeri müzesi olan Harbiye Askeri Müzesi'ni 1453'te kurmuş bir milletiz. İstanbul'un fethiyle bir çağı kapatıp diğerini açarken, Sultan Fatih'in döktürdüğü şahi toplarıyla, karadan yürüttüğümüz gemilerle ve askeri dehamızın ışığında yeni bir destan kaleme aldık. Mehteri, savaş alanında birlikleri yönlendiren bir orkestra olarak yine biz kullandık. Daha burada sayamayacağımız birçok yeniliği harp sahasına ve sanatına biz kazandırdık. Tüm bunları yaparken toprakla birlikte gönüller de fethedildi. Gücümüzü iyilik ve adaletle, zekâmızı erdem ve merhametle taçlandırdık. Değerli arkadaşlarım, bugün de aynı çizgide ilerliyor, ecdadın mirasına en güzel şekilde sahip çıkıyoruz. Gönül coğrafyamızda kanayan yaraları biz sarıyor, diyalog kanallarının açık tutulmasında öncü roller üstleniyoruz. Balkanlar'dan Kafkasya'ya, Ortadoğu'dan Afrika'ya barışın ve huzurun kalıcı hâle gelebilmesi için her türlü kapıyı zorluyoruz. Aynı şekilde, mensubu olduğumuz uluslararası ittifaklarda çok güçlü bir varlık gösteriyoruz.

TÜRKİYE'NİN GÜVENLİĞİ KIRMIZI ÇİZGİ: İki gün önce NATO Liderler Zirvesi'ne Ankara'da başarıyla ev sahipliği yaptık. Ankara Zirvesi'nin bölgemizde ve dünyada barış ve istikrarın tesisine katkı sağlamasını temenni ediyorum. Hangi teşkilata üye olursak olalım, içinde bulunduğumuz zorlu coğrafyada alnımız ak, başımız dik şekilde yaşamak için güçlü olmak zorundayız. Türkiye'nin güvenliğini kimseye emanet edemeyiz. Milli güvenliğimizden asla taviz veremeyiz. Dolayısıyla hem milli güvenliğimizi eksiksiz biçimde tahkim etmek hem de bunu hukuk, meşruiyet ve demokrasi içinde yapmak mecburiyetindeyiz. Bunun için her fırsatta söylediğim gibi, iç kalemizi sağlam tutacağız. Türkiye Yüzyılı hedeflerimize doğru yol alırken, 86 milyon olarak kardeş ve kaderdaş olduğumuzu hiçbir zaman unutmayacağız. Özellikle ülkemizi yaklaşık yarım asırlık bir sorundan kurtarmak amacıyla yürüttüğümüz Terörsüz Türkiye sürecimizin başarıya ulaşmasıyla inşallah içeride ve dışarıda yeni bir hikâye yazmaya başlayacağız. Rabbim yâr ve yardımcımız olsun diyorum.



SAVUNMA İHRACATINDA YÜZDE 30 ARTIŞ



İhracatta çıtayı her geçen gün daha da yükseltiyoruz. Son 12 ayda 11 milyar doların üzerinde savunma ve havacılık ürünü ihraç ederek yeni bir rekora imza attık. Ocak-haziran dönemi ihracatımız, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30'a yakın artışla 4 milyar 665 milyon dolara ulaştı. Sadece geçtiğimiz ay 803 milyon dolar değerinde ürün ihraç ettik. Tabii şurası da mühimdir: Risk ve tehditleri doğru okuyabilen, bu sistem ve teknolojileri etkin kullanabilen, farklı platformlardan gelen verileri uygulamaya döken subaylarımız ve askerlerimiz de savunma sanayiinde yakaladığımız bu ivmeyi sahada milli kazanımlara dönüştürmektedir. Kurmay aklının üretim merkezi olan Milli Savunma Üniversitemiz ise yetiştirdiği vatan evlatlarıyla bu kazanımları sürdürülebilir kılmaktadır.





SUBAY VE ASTSUBAYLARIMIZ TÜFEK KULLANIR GİBİ DRONE KULLANACAK

MSÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu da törende yaptığı konuşmada savaşın gidişatına göre hızla inisiyatif kullanabilen subaylar yetiştirdiklerini belirtti. Afyoncu, "Artık dönem, robot savaşları dönemi. Biz askeri eğitim sistemimizi yeni savaş konseptine göre değiştirdik. Okullarımızdan mezun olan subay ve astsubaylarımızı tüfek kullanır gibi dron kullanabilecek şekilde mezun etmek için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı. Üniversiteye verdiği destekten ötürü Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar'a teşekkür eden Prof. Afyoncu, Balıkesir'deki İHA laboratuvarının Bayraktarların desteğiyle kurulduğunu hatırlattı. Prof. Afyoncu bir kaç ülke dışında böyle bir laboratuvarın kimsede olmadığını kaydetti.

BİRİNCİLERE DİPLOMALARINI TAKDİM ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, okullarını birincilikle tamamlayan subaylara diplomalarını takdim etti. Törende, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MSÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu birer konuşma yaptı.





MÜTEFEKKİR NURETTİN TOPÇU İÇİN ANMA MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yazar Nurettin Topçu'yu vefatının 51'inci yılında andı. Erdoğan, NSosyal hesabından yayımladığı mesajında, "Büyük mütefekkir, sosyolog, yazar ve öğretmen Nurettin Topçu'yu vefatının 51'inci yılında rahmetle yâd ediyorum" ifadelerini kullandı.