Vatan için koştu tanklara karşı durdu

Vatan için koştu tanklara karşı durdu
Hüseyin KAÇAR
Terör örgütü FETÖ'cülerin 15 Temmuz 2016 günü yaptığı darbe girişiminde yaralanarak gazi olan emekli Zülfi Türk, SABAH'a konuştu. Türk, ""Üzerlerine asker elbisesi giymiş bir grup Genelkurmay'ın çevresindeydi. Biz kalabalık olarak onların üzerine yürümeye başladık. Hainler devletin onlara emanet ettiği tanklarla araçları eze eze üzerimize geliyordu. Benim sol ayak kaval kemiğim demir parmaklıklara çarpınca kırıldı. Babam Zülfikar Türk, Ruslara karşı Trabzon Maçka Cephesi'nde savaştı. Savaş sırasında kolunu kaybetti ve gazi unvanı aldı. Bu vatan öyle kolay kurulmadı. Şehitlerin kanının döküldüğü bu toprakları kimseye veremeyiz" dedi. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

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