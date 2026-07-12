‘10 yıl önce olduğu gibi 85 milyon tek yumruğuz’
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü 10. yıl anma etkinlikleri kapsamında önceki akşam Atatürk Kültür Merkezi'nde 'Şehit ve Şahit' isimli program düzenlendi. 15 Temmuz Şehitler Derneği tarafından düzenlenen programa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mesaj gönderdi. Erdoğan mesajında, "Binlerce yıldır vatanı ve geleceği söz konusu olduğunda aynı azim ve kararlılıkla mücadele veren kahraman milletimiz, 15 Temmuz'da fedakârlığı ve cesaretiyle hainlerin emellerine ulaşmalarına engel olmuştur. 15 Temmuz, on yıllar boyunca gururla anlatılacak bir direniş olma yanında, milletimizin küllerinden yeniden doğuşunun da hikâyesidir. Alçakların kurduğu sinsi tuzaklara düşmeden, vatandaşla devlet arasında kırgınlıklar oluşturmadan, son darbeci de yargıya hesap verene kadar inşallah bu süreç devam edecek. On yıl önce olduğu gibi bugün de omuz omuzayız, biriz, beraberiz, genci yaşlısı, kadını erkeğiyle 85 milyon hepimiz tek yumruğuz" ifadelerini kullandı.