9 yıldır aranan ‘Muhsin’ kod adlı FETÖ yöneticisi yakalandı
Kayseri Emniyet Müdürlüğü'nün düzenlediği operasyonda, 9 yıldır aranan ve "örgüt mensubu adliye personelleri sorumlusu" olarak faaliyet yürüttüğü belirlenen FETÖ firarisi ihraç öğretmen M.Y. (60) yakalandı. Konya 1. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan hakkında yakalama kararı bulunan M.Y.'nin örgüt içerisinde "Muhsin" kod adını kullandığı, ByLock kullanıcısı olduğu tespit edildi. Operasyon kapsamında ayrıca, Kayseri Ağır Ceza İlamat Masası'nca "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.A. (40) da yakalanarak işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.