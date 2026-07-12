AHBAP Derneği soruşturmasında yeni gelişme: Avukat Ece Güner hakkında gözaltı kararı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından AHBAP Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Haluk Levent'in danışmanlığını yapan Avukat Ece Güner hakkında gözaltı kararı verildi.

AHBAP Derneği soruşturmasında yeni gelişme: Avukat Ece Güner hakkında gözaltı kararı!
İHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap derneğine ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında yeni bir gelişme daha yaşandı.

AHBAP Derneği soruşturmasında yeni gelişme: Avukat Ece Güner hakkında gözaltı kararı!

Haluk Levent'in danışmanlığını yaptığı belirtilen Ece Güner'in hesaplarında yüksek meblağlı çok sayıda para hareketinin tespit edildiği iddia edildi.

AHBAP Derneği soruşturmasında yeni gelişme: Avukat Ece Güner hakkında gözaltı kararı!

Bu tespitler üzerine savcılık tarafından Güner hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı öğrenildi.

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AHBAP Derneği soruşturmasında yeni gelişme: Avukat Ece Güner hakkında gözaltı kararı!

Avukat Ece Güner'in aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı olduğu öğrenildi.

#HALUK LEVENT #EKREM İMAMOĞLU

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