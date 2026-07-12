AHBAP Derneği soruşturmasında yeni gelişme: Avukat Ece Güner hakkında gözaltı kararı!
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından AHBAP Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Haluk Levent'in danışmanlığını yapan Avukat Ece Güner hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap derneğine ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında yeni bir gelişme daha yaşandı.
Haluk Levent'in danışmanlığını yaptığı belirtilen Ece Güner'in hesaplarında yüksek meblağlı çok sayıda para hareketinin tespit edildiği iddia edildi.