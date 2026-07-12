Bakan Gürlek tazminat davasından kazandığı 150 bin lirayı Türk Kızılay’a bağışladı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, manevi tazminat davası sonucunda tahsil edilen 150 bin liralık tutarı Türk Kızılay'a bağışladığını duyurdu. Gürlek, açıklamasında Türk Kızılay'ın köklü geçmişi, fedakâr çalışanları ve gönüllüleriyle afetlerde ve kriz anlarında ihtiyaç sahiplerinin yanında olduğunu belirterek, kurumun milletin yardımseverlik ruhunun en güçlü temsilcilerinden biri olduğunu ifade etti.

VATANDAŞLARA KIZILAY'A BAĞIŞ ÇAĞRISI

Açıklamasında vatandaşlara da çağrıda bulunan Gürlek, Türk Kızılay'a gönül rahatlığıyla bağış yapılabileceğini belirterek, yapılan her katkının bir ihtiyaç sahibine umut ve yaralara merhem olacağına duyulan güveni dile getirdi.

150 BİN LİRALIK TAZMİNATI BAĞIŞLADI

Akın Gürlek, şahsına yönelik haksız ithamlar nedeniyle açtığı manevi tazminat davası sonucunda tahsil edilen 150 bin liralık tutarın tamamını Türk Kızılay'a bağışladığını açıkladı. Söz konusu dava kapsamında mahkeme tarafından hükmedilen 150 bin liralık manevi tazminat kararı daha önce kesinleşmiş, bağış yapılacağı da kamuoyuna duyurulmuştu.

"DAYANIŞMANIN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Gürlek paylaşımını, "Milletimizin merhamet elini dünyanın dört bir yanına ulaştıran, iyiliğin ve dayanışmanın sembolü olan Türk Kızılay'ın tüm çalışanlarına ve gönüllülerine teşekkür ediyorum. Dayanışmanın, merhametin ve kardeşliğin yanında olmaya devam edeceğiz." sözleriyle tamamladı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör