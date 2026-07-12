Bakan Gürlek’in eşine yönelik eylem hazırlığı! 2 şüpheli tutuklandı
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Adalet Bakanı Akın Gürlek’in eşine yönelik eylem hazırlığında bulundukları değerlendirilen iki şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, CİMER'e yapılan ihbar üzerine Adalet Bakanı Akın Gürlek ve eşine yönelik örgüt bağlantılı "ses getirecek bir eylem" hazırlığında oldukları tespit edilen Uğur Yılmaz ve Yavuz Canbaşı tutuklandı. Soruşturmada şüphelilerin hedefe ilişkin keşif yaptığı, adres ve güzergâh çalışması yürüttüğü, operasyonlarda ise ruhsatsız silahlar ile 3 milyon 206 bin lira nakit para ele geçirildiği belirtildi.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Adalet Bakanı Akın Gürlek'e yönelik yapılması planlanan silahlı eyleme ilişkin çok önemli detaylar ortaya çıktı. CİMER'e yapılan bir ihbar üzerine başlatılan fiziki ve istihbari çalışmalar neticesinde, eylem hazırlığındaki 2 şüpheli gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.
CİMER HAİN PLANI DEŞİFRE ETTİ
Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre süreç, bir ihbarcının CİMER üzerinden yaptığı detaylı beyanlarla başladı. İhbarcının ifadesinde; kod isim kullanan ve çok sayıda suç kaydı bulunan şüphelilerin, yurt dışından bilet alımı gerçekleştirdiklerini, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in eşinden bahsettikleri ve Google Haritalar üzerinden Süzer Plaza'nın konumunu incelediklerini belirtti. Şüphelilerin Süzer Plaza'nın açık adresini bir kağıda yazdıkları, buraya giden yolları detaylıca inceledikleri ve plaza içerisine silahı nasıl sokacaklarını tartıştıkları öğrenildi. Talimatın yurt dışından geldiğini belirten ihbarcı, şüphelilerin hedefindeki ismin daha sonra Adalet Bakanı Akın Gürlek'in eşi olduğunu anladığını ifade ederek durumu yetkililere bildirdi.
18-25 YAŞ ARASI GENÇLERİ TETİKÇİ OLARAK DEVŞİRMİŞLER
Fiziki ve istihbari çalışmalar sonucunda, şüpheliler Uğur Yılmaz ve Yavuz Canbaşı'nın yurt içi ve yurt dışı kaynaklı organize suç örgütlerine 18-25 yaş aralığında mensup temin ettikleri belirlendi. Bu kişilerin temin ettiği gençlerin ise silahlı eylem ve kurşunlama olaylarını gerçekleştirdikleri tespit edildi.
MİLYONLARCA LİRA NAKİT PARA VE RUHSATSIZ SİLAH ELE GEÇİRİLDİ
Şüphelilerin farklı tarihlerde adreslerine Jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda; Eylemlerde kullanılacağı değerlendirilen 2 adet ruhsatsız silah ve bu silahlara ait fişekler, Suç organizasyonuna ait olduğu düşünülen 3 Milyon 206 bin lira nakit para ele geçirildi. Şüphelilerden Uğur Yılmaz'ın alınan ifadelerinin çelişkili olurken, ele geçirilen paranın kaynağını açıklayamadı.
TUTUKLANDILAR
İhbarın ayrıntılı ve elde edilen suç unsurları ile uyumlu olduğu, Şüphelilerin üzerine atılı suçu işlediklerine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut olguların bulunduğunu belirten Başsavcılık, Uğur Yılmaz ve Yavuz Canbaşı'nın tutuklanmalarını talep ederek dosyayı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti. İki zanlı da tutuklandı.