‘Ben de şehit olmak için dışarıya çıktım, oğluma nasip oldu’
FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önüne atılan bomba sonucu şehit düşen Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu öğrencisi Muhammed Yalçın'ın (22) babası Selahattin Yalçın, SABAH'a konuştu. Karaman'ın Kazım Karabekir ilçesinde toprağa verilen şehidin babası Yalçın, 10 yıl geçse de o geceki ihaneti unutamadığını söyledi. Oğlunun vatan âşığı olduğunu ve bu vatan için seve seve canını verdiğini belirten Yalçın, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı üzerine evden çıktık. Gece eve döndükten sonra oğlum tekrar dışarı çıktı. Sabaha karşı aradığımda 'Baba 50 metre ileriye bomba attılar, onlara yardıma gidiyorum' dedi. Sonra ikinci bir patlama sesi geldi ve telefondaki ses kesildi. O gece ben de sokaktaydım ama şehitlik bana değil oğluma nasip oldu. Vatan sağ olsun. Hem vatan için şehit oldu hem de hainlere geçit vermedi" diye konuştu.