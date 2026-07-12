Çankaya Belediyesi’ne rüşvet operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında Çankaya Belediyesi'ne yönelik operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında aralarında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de bulunduğu toplam 36 şüpheli hakkında "suç örgütü kurma", "suç örgütüne üye olma", "rüşvet alma", "rüşvet verme" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından gözaltı kararı çıkarıldı.

Yurtdışında bulunan ve dün akşam saatlerinde yurda dönen Hüseyin Can Güner, Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alındı. Şüphelilerden 30'u gözaltına alınırken şüphelilerin adreslerinde arama ve el koyma işlemleri de başlatıldı.

İHALE TRAFİĞİ GÜNDEME GELDİ

Operasyon, CHP'li belediyelerdeki ihale trafiğini yeniden akıllara getirdi. Fuhuş ve uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan ve CHP'nin "İkinci Aziz İhsan'ı" olarak anılan Turgut Koç ile Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner arasındaki şifreli yazışmaları gündeme gelmişti.

Şifreli mesajlarda, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in, tutuklu iş insanı aynı zamanda CHP'li Veli Ağbaba'nın yakını Turgut Koç'a "125.132.625,68... Son yapılan 20 ile beraber. Hepsi kapanmış oldu. Geriden kalmadı" mesajını attığı görülmüştü. Bu mesajlarla ikili arasındaki para trafiğinin konuşulduğu iddia edilmişti.

Turgut Koç'un bu mesaja karşılık "Sil abi, OK. Ama toplam bu değil bildiğim kadarıyla bakacağım" yanıtını vermesi üzerine Belediye Başkanı Güner'in "Excel'i var bende onu mu atayım?" sorusunu yöneltmiş ve karşılığında "Olur abi iyi olur" yanıtı gelmişti.

YALANA BAŞVURDULAR

Avukat kimliğiyle tanınan Güner, CHP eski Genel Başkanı Özgür Özel'in hukuki süreçlerinde görev alan isimler arasında yer aldı. Parti içinde Özel'e yakınlığıyla bilinen Güner, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri öncesinde Özel tarafından Çankaya Belediye Başkan adayı olarak gösterildi. İki kez Hakimlik ve Savcılık sınavına giren Güner ilkinde başarılı olamadı, 2'ncisinde ise siyasi parti üyesi olduğu için elenmişti. Özel başarısızlığı örtbas etmek için yalan siyasetine başvurarak; Güner'in sınavdan Alevi olduğu için elendiğini iddia etmişti. Güner'in, avukat olmasına rağmen mevzuattan haberi olmaması dikkat çekmişti. Ayrıca, Özel ve Ağbaba'nın işlerini takip eden ancak resmi olarak avukatlıklarını yapmayan Güner, Gezi kalkışmasındaki organizasyonlara katılmasıyla da biliniyor.

BEDELLİLERE DİL UZATTILAR

Özgür Özel'in seçim çalışmalarında bedelli askerlik yapanlara yönelik kullandığı "Türkiye'yi sevenlerden oy istiyoruz, bedelli askerliğe kaçanlardan değil" şeklindeki ifadelerinin ardından Güner'in İskenderun Deniz Er Eğitim Alayı'nda bedelli askerlik yapması gündem olmuştu.