CHP’li meclis üyelerine 15 Temmuz soruşturması
İstanbul Bahçelievler Belediye Meclisi'nde 15 Temmuz darbe girişimi ve şehitlere yönelik "tiyatro" ifadesini kullandıkları iddia edilen CHP'li iki meclis üyesi hakkında re'sen soruşturma başlatıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Bahçelievler Belediye Meclisi'nde gerçekleştirilen oturumda, 15 Temmuz şehitleri ve darbe girişimine yönelik "tiyatro" ifadesini kullandıkları iddia edilen CHP'li Meclis 1. Başkan Vekili Nazife Aktaş ile Meclis Üyesi Gencay Özkan hakkında re'sen soruşturma başlatıldığı belirtildi.