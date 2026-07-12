Dışişleri'nden Suriye'deki feribot kazası için taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Suriye'nin Deyrizor ilinde Fırat Nehri üzerinde bugün (12 Temmuz) meydana gelen feribot kazasında yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, yakınlarına ve Suriye halkına taziyelerimizi sunuyoruz. Arama-kurtarma çalışmalarına destek sağlayan ülkemiz, Suriye hükümeti ve halkıyla dayanışma içinde olmaya devam edecektir" denildi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör