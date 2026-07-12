Haluk Levent’e tepkiler çığ gibi! Vatandaştan öfke patlaması: Paraları kumarda ezmiş

Soruşturma kapsamında edinilen bilgilere göre Levent'in 2020-2026 yılları arasında, dernek kurucularından Alper Çelik'in hesaplarından 990 milyon liralık bahis oynadığı, 390 milyon lirasını kaybettiği saptandı. Ahbap hesabından, asistanı Yeliz Kaya'nın hesabına 120 milyon lira da para aktardığı belirlendi.

İşte o paylaşımlardan bazıları:

"Seküler çobanı Haluk paraları nasıl ezmiş böyle... Ne oldu Haluk'çular konuşun hadi! Devlet kurumlarının üstünde görüyordunuz Ahbap'ı."

"Ya arkadaş bari biriniz insanların iyi niyetini suistimal etmeyin, kime güveneceğiz artık? Binlerce insanın ölümünden faydalanıp masum insanların paralarını kumarda oynayacak kadar vicdansız mıydınız? Diyecek söz buluyorum ama söyleyemiyorum. Allah'ın adaleti şaşmaz, inşallah sizden çıkar."

"Dernek hesabından şahsi hesaba transferi ve bahis oynamak tespiti çok kolay ve basit bir iş. Bu nedenle maalesef bunlar bir iddia değil adli tespit. Ortada çok büyük bir vurgun ve ahlaksızlık var!"