Şehidimin hatırası bu evde yaşıyor

15 Temmuz darbe girişiminde Ankara Gölbaşı Özel Harekât Daire Başkanlığı'na düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan Komiser Yardımcısı Gülşah Güler'in ailesi, aradan geçen 10 yıla rağmen evlatlarının hatırasını ilk günkü gibi yaşatıyor. Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yaşayan şehidin babası Hüseyin Güler ile annesi Emine Güler, şehit kızları için büyük emekle yaptıkları anı evinin kapılarını ilk kez SABAH'a açtı. Acılarının hiç dinmediğini ancak evlatlarının vatan uğruna şehit olmasının kendileri için büyük bir gurur olduğunu belirten Güler çifti, "Kızımıza olan özlemimizi onun hatıralarıyla gideriyoruz" dedi.

'ACIMIZ İLK GÜNKÜ GİBİ'

Baba Hüseyin Güler, "Bir evladın 10 yıldır sesini duymamak, yüzünü görememek çok zor. Ama Allah bize şehit anne ve babası olmayı nasip etti. Evladımız vatan için şehit oldu. Acımız ilk günkü gibi taze ancak onunla birlikte büyük bir gurur taşıyoruz. Devletimizden de milletimizden de razıyız. Bir Gülşah gitti ama binlerce Gülşah yetişti" diye konuştu.

'10 YILDIR TELEFONU AÇIK'

Baba Güler, "O benim kara kızımdı. Ben onu öyle severdim. Bana da çok düşkündü. Gülşah'ım şehit oldu ama hâlâ bir gün arayacakmış gibi geliyor. Kızımıza olan hasretimizi bir nebze olsun dindirmek için evimizin üst katına Gülşah için anı evi yaptık. Odasını da eşyalarını da bıraktığı gibi koruyoruz. Burayı bilmeyen biri gelse Gülşah'ın hâlâ bu evde yaşadığını sanır. Ondan kalan en küçük hatırayı bile yaşatmaya çalışıyoruz. Bizden sonra da çocuklarımız bu emaneti sürdürecek" dedi.

'KIZIM RÜYALARIMA GİRİYOR'

Anne Emine Güler ise kızını sık sık rüyasında gördüğünü belirterek, "Rüyalarımda bana 'Anne üzülme' diyor, namaza kaldırıyor. Bana sabır veren de bu. Gülşah benim her şeyimdi. Onu 'kara kızım' diye severdik. O bizim evimizin neşesiydi. Çok şükür özel harekâtçı oldu ama hedefi daire başkanı olmaktı. Bunun için gece gündüz çalışıyor, yüksek lisans yapıyordu. Hayalleri yarım kaldı" dedi.

YEĞENLERİ ADINI YAŞATIYOR

Ağabey Reşit Güler, Gülşah'ın şehadetinden 5 ay sonra dünyaya gelen kızına, halası Gülşah'ın adını koydu. Daha sonra evlenen Gülşah Güler'in kız kardeşi Büşra Güler ise 2020'de evlendikten sonra dünya gelen ilk çocuğuna ablası Gülşah'ın ismini verdi. Şehit annesi Emine Güler, "Torunlarım şehit halalarının adını aldı. Gülşah'ımın adı hep yaşayacak" diye konuştu.

'VATAN ŞEHİTLER SAYESİNDE AYAKTA'

Şehit anne ve babası, 15 Temmuz'un unutulmaması gerektiğini belirterek, "Bu vatan şehitler sayesinde ayakta. Allah bu millete bir daha böyle bir ihanet yaşatmasın" ifadelerini kullandı.