15 Temmuz'un 10. yılında Türkiye tek yürek!
Anma etkinliklerinin 10. yılında şehitler dualarla anılacak. Erdoğan, Ankara'da dört programa katılacak. 253 hafız Ayasofya'da hatim okuyacak.
FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 10. yılında etkinlikler, 81 il ile yurt dışında eş zamanlı yapılacak. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde, 253 şehit anısına 253 hafızın katılımıyla hatim programı düzenlenirken, kentte 253 teknelik deniz korteji, 400 araçlık taksi korteji ile drone ve ışık gösterileri gerçekleştirilecek.
Ankara'daki resmi program ise 15 Temmuz saat 12.30'da TBMM Camii'nde okutulacak Mevlid-i Şerif ile başlayacak.
15 Temmuz Çarşamba günü ise ilk olarak Beştepe Millet Camii'nde düzenlenecek 15 Temmuz Hatm-i Şerifi programına katılması planlanan Başkan Erdoğan'ın, ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki resmi anma töreninde yer alması bekleniyor.
Erdoğan'ın günün son programında ise saat 18.00'de Ankara Millet Bahçesi'nde düzenlenecek "10. Yılında 15 Temmuz: İrade Bizim, Zafer Bizim" programında millete hitap etmesi öngörülüyor.
Ankara'daki resmi program ise 15 Temmuz saat 12.30'da TBMM Camii'nde okutulacak Mevlid-i Şerif ile başlayacak.
15 Temmuz Çarşamba günü ise ilk olarak Beştepe Millet Camii'nde düzenlenecek 15 Temmuz Hatm-i Şerifi programına katılması planlanan Başkan Erdoğan'ın, ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki resmi anma töreninde yer alması bekleniyor.
Erdoğan'ın günün son programında ise saat 18.00'de Ankara Millet Bahçesi'nde düzenlenecek "10. Yılında 15 Temmuz: İrade Bizim, Zafer Bizim" programında millete hitap etmesi öngörülüyor.