150 bin lirayı Türk Kızılay’a bağışladı

Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hakkındaki haksız ithamlar nedeniyle açmış olduğu bir davadan elde edilen 150 bin lirayı Türk Kızılay'a bağışladığını duyurdu. Gürlek, Türk Kızılay'ın köklü geçmişi, fedakâr çalışanları ve gönüllüleriyle afetlerde ve kriz anlarında ihtiyaç sahiplerinin yanında olduğunu belirterek, kurumun milletin yardımseverlik ruhunun en güçlü temsilcilerinden biri olduğunu ifade etti. Vatandaşlara çağrıda bulunan Gürlek, Türk Kızılay'a gönül rahatlığıyla bağış yapılabileceğini belirterek, yapılan her katkının bir ihtiyaç sahibine umut ve yaralara merhem olacağına duyulan güveni dile getirdi. Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz ise Gürlek'in bağışı dolayısıyla bir teşekkür mesajı yayımladı. Yılmaz, "Sayın Akın Gürlek'e Türk Kızılay'a duyduğu güveni ve kıymetli değerlendirmeleri için gönülden teşekkür ediyorum.

Biz, aziz milletimizin emanet ettiği iyilik mirasını bağışçılarımızın güveni, gönüllülerimizin fedakârlığı ve çalışma arkadaşlarımızın özverisiyle yaşatmaya devam ediyoruz. Bizlere güç veren bu anlamlı destek için şükranlarımızı sunuyor, dayanışmanın ve merhametin daha nice gönüle ulaşmasını temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.

EŞİNE EYLEM PLANLAYAN 2 KİŞİ TUTUKLANDI

Öte yandan Gürlek'in eşine yönelik eylem hazırlığında oldukları değerlendirilen iki şüpheli tutuklandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, CİMER'e yapılan bir ihbar üzerine Gürlek'in eşine yönelik örgüt bağlantılı "ses getirecek bir eylem" hazırlığında oldukları tespit edilen Uğur Yılmaz ve Yavuz Canbaşı tutuklandı. Operasyonlarda ruhsatsız silahlar ile 3 milyon 206 bin lira nakit para ele geçirildi.