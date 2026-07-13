Bilal Erdoğan’dan 15 Temmuz mesajı: Birlik ve beraberliğin önemi gösteren dönüm noktası

Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV) öncülüğünde, 15 Temmuz Derneği işbirliğiyle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı dolayısıyla basın toplantısı düzenlendi. Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nde gerçekleştirilen toplantı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

TGTV Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, toplantıda yaptığı konuşmada, 15 Temmuz 2016 gecesi Türk milletinin tarihinin en karanlık ihanetlerinden biriyle karşı karşıya kaldığını söyledi.

Erdoğan, FETÖ mensuplarının devletin imkanlarını ve milletin emanetini gasbederek demokrasiyi, milli iradeyi, devletin bekasını ve milletin birliğini hedef alan hain bir darbe girişiminde bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Tarih boyunca istiklaline zincir vurulmasına asla rıza göstermeyen milletimiz, 15 Temmuz gecesi tankların, savaş uçaklarının, bombaların ve kurşunların karşısına yalnızca cesareti, imanı ve elindeki al bayrağıyla çıkarak destansı bir direnişe imza atmıştır. Genciyle yaşlısıyla, kadınıyla erkeğiyle milyonlar meydanlara akmış, o gece sadece darbe girişimini püskürtmekle kalmamış, aynı zamanda Türkiye'yi teslim almayı hedefleyen işgal teşebbüsünü de boşa çıkarmıştır."

Türk milletinin tarihinin nice dönüm noktasında gösterdiği dirayet ve fedakarlığı, 15 Temmuz gecesinde bir kez daha ortaya koyduğunu belirten Erdoğan, darbe gecesi yazılan destanın sadece bugünün değil, gelecek nesillerin de hafızasında diri tutulması gereken bir istiklal manifestosu olduğunu söyledi.

Erdoğan, geçmişte yaşanan ihanetleri unutmayan, o gün verilen mücadeleyi ve ödenen bedelleri hafızasında diri tutan toplumların geleceğini daha sağlam temeller üzerine inşa ettiğini ifade etti.

"15 TEMMUZ VESAYET ODAKLARINA KARŞI MİLLET İRADESİNİN AÇIK VE NET BEYANIDIR"

15 Temmuz'un yalnızca hain darbe girişiminin engellenmesi olmadığını dile getiren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"15 Temmuz, hakkın batıla, adaletin zulme, istiklalin istiskale galip gelişidir. 15 Temmuz, vesayet odaklarına karşı millet iradesinin açık ve net beyanıdır. 15 Temmuz, bu topraklarda hakimiyetin kayıtsız şartsız millete ait olduğunun bütün dünyaya ilanıdır. 15 Temmuz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkemizin elde ettiği kazanımların korunacağına ve Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda daha da ileriye taşınacağına dair gösterilen azim, kararlılık ve iradenin sembolüdür."

Erdoğan, 15 Temmuz'un, aynı zamanda birlik ve beraberliğin önemini gösteren tarihi bir dönüm noktası olduğunu vurgulayarak, farklı görüşlere, farklı sosyal ve kültürel aidiyetlere sahip milyonların söz konusu vatan olduğunda tek yürek olabildiğini gösterdiğini belirtti.

Bu ruhun Türkiye'nin en büyük gücü olduğunu aktaran Erdoğan, şöyle konuştu:

"Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı olarak inanıyoruz ki, güçlü toplum, yalnızca ekonomik kapasiteyle veya siyasi imkanlarla değil, ortak değerler, güçlü hafıza ve sorumluluk duygusuyla inşa edilir. Toplumları ayakta tutan asıl güç, dayanışma, ortak hedefler etrafında kenetlenebilme iradesi ve geleceğe dair ortak aidiyet hissidir. Bu sebeple sivil toplumun en temel vazifelerinden biri, toplumsal hafızayı canlı tutmak, milli birlik şuurunu güçlendirmek ve gelecek nesillere sağlam bir aidiyet zemini bırakmaktır."

Erdoğan, sivil toplum kuruluşlarının toplumun vicdanını, direncini ve ortak şuurunu besleyen taşıyıcı kurumları olduğunu dile getirerek, özellikle genç nesillerin geçmişte yaşananlardan ders alabilmesi, millet olmanın anlamını kavrayabilmesi ve karşılaşabilecekleri tehditleri doğru okuyabilmesi için bu hafızanın diri tutulmasının hayati önem taşıdığına işaret etti.

15 Temmuz şehitlerini rahmet ve minnetle andıklarını belirten Erdoğan, "Bugün bizlere düşen vazife, 15 Temmuz'u sadece hafızalarda kalan bir destan olarak değil, her türlü vesayete karşı uyanık olmayı öğreten, birlik ve dirliği canlı tutan, milli iradeyi koruma sorumluluğunu hatırlatan ve geleceğimizi tahkim eden canlı bir şuur olarak yaşatmaktır. Rabbimizden niyazımız, milletimize bir daha böyle ihanetler yaşatmaması, birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi daim kılmasıdır." şeklinde konuştu.

Erdoğan, konuşmasının ardından 15 Temmuz Hatıra Defterini imzalayıp mesajını okudu.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör