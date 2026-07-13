Canlarını verdiler geçit vermediler

15 Temmuz 2016'daki FETÖ darbe girişiminin merkezlerinden biri olan Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığı'nın bulunduğu Kahramankazan, milli direnişin simgesi oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla sokağa çıkan ilçe halkı, tanklara, savaş uçaklarına ve ağır silahlara rağmen darbecilere direndi. Çiftçiler Fethiye, Bitik ve Kışla mahallelerinde tarlalarını ateşe vererek savaş uçaklarının görüşünü engellemeye çalıştı, traktörlerle yollar kapatıldı, iş makineleriyle askeri araçların çıkışı engellendi, üssün elektriği kesildi.

O gece Akıncı Üssü ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde verilen mücadelede Ali Anar, Ömer Takdemir, Samet Cantürk, Hasan Yılmaz, Lokman Biçinci, Ali İhsan Lezgi, Ümit Güder, Emrah Sapa ve Yasin Yılmaz şehit düştü; 92 kişi gazi oldu.

Ahi Mahallesi Muhtarı Ali Anar, "Biz buraya şehit olmaya geldik" dedikten sonra alnından vurularak şehit düştü.

Askere gitmesine 20 gün kalan Ömer Takdemir, "Vatan elden gidecek" diyerek ayağa kalktı ve darbecilerin ateşiyle hayatını kaybetti.

Çocuk yaşta anne ve babasını kaybeden Samet Cantürk, arkadaşlarıyla Akıncı Üssü'ne giderken vuruldu.

SGK'da çalışan 53 yaşındaki Ali İhsan Lezgi ve oğlu 21 yaşındaki oğluyla birlikte sokağa koştu ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yakınına atılan bombalara hedef olarak şehit düştü.

Hasan Yılmaz kızını korurken Emrah Sapa ve Lokman Biçinci Akıncı Üssü'nde, Ümit Güder ise eşi ve oğluyla yaralandıktan 5 gün sonra şehit oldu.

Yasin Yılmaz da üstüne beyaz gömleğini, etiketini üstünden yeni çıkarttığı pantolonunu ve yeni ayakkabılarını giyerek şehadete yürüdü. Gaziler Ömer Kütük ve Cafer Akın, aradan geçen yıllara rağmen aynı şartlar oluşması halinde yine sokağa çıkacaklarını vurgularken, Kahramankazan milli iradenin ve 15 Temmuz destanının en önemli sembollerinden biri olarak hafızalardaki yerini koruyor.