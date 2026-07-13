Depremzedenin parasını bahise yatırdı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap derneğine ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında Dernek Başkanı Haluk Levent hakkında 'Dernekler kanununa muhalefet', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve 'Örgüt üyeliği' suçlarından gözaltı kararı verildi. Geçtiğimiz haftalarda karşılıksız çek davasından 70 milyon lira ceza yiyen Levent'in yurt dışına çıkmak üzere havalimanına gittiği ancak hakkında yurt dışı yasağı verildiğini öğrenince evine döndüğü ve Bursa'da gözaltına alındığı öğrenildi.

Levent, Bursa'da yapılan sağlık kontrolünden sonra sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Edinilen bilgilere göre Levent'in 2020-2026 yılları arasında, dernek kurucularından Alper Çelik'in hesaplarından 990 milyon liralık bahis oynadığı, 390 milyon lirasını kaybettiği saptandı. Ahbap hesabından, asistanı Yeliz Kaya'nın hesabına 120 milyon lira da para aktardığı belirlendi.

GAYRİMENKUL OYUNU

Soruşturmanın ana omurgasını Ahbap Derneği adına bazı şüphelilerin hesaplarına yüksek miktarlı para transferi yapıldığına yönelik iddialar oluşturdu. Soruşturmada, deprem bağışlarının yurt dışına kaçırıldığına ve amacı dışında kullanıldığına dair iddiaların artması neticesinde soruşturmanın derinleştirildiği öğrenildi.

Levent'in dernek ismi ve bağış vaadi kullanılarak mağdurlardan gayrimenkul aldığı ancak asistanı Yeliz Kaya isimli şahsa aktarılan gayrimenkullerin daha sonra farklı şüpheliler adına tescil edildiği, bu kapsamda yaklaşık 60 milyon dolarlık bir mağduriyet oluştuğu edinilen bilgiler arasında yer aldı. Sanatçı Haluk Levent, Kahramanmaraş'taki 3 yıl önce yaşanan depremlerin ardından yönetim kurulu başkanı olduğu Ahbap Derneği üzerinden depremzedelere konut yapma vaadiyle Türkiye genelinde yardım kampanyası başlatmıştı. Büyük ses getiren kampanya kapsamında Gaziantep Nurdağı, Malatya'nın Battalgazi ve Arapgir ilçelerinde toplam 460 konut yapımı için derneğe, yurt içi ve yurt dışından yaklaşık 7 milyarlık yardım yağdı. Aradan geçen 3 yılın sonunda verilen sözlerin tutulmaması, depremzedelerin tepkisine neden olmuştu.