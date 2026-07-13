FETÖ’nün kriptolu iletişim ağı ByLock’ta hiyerarşik yapı deşifre edildi

Anlık mesajlaşma uygulaması ByLock'u Türkiye, 15 Temmuz 2016'da başarısız darbe girişimi ile öğrendi. FETÖ üyelerinin, darbe girişimi ve diğer planları için kullandıkları kriptolu iletişim ağında ID uygulaması da deşifre edildi. Örgüt üyelerinin uygulamada isimleri ile değil, kendilerine verilen numaralarla yer aldığı belirlendi. 1'den başlayan ID numaraları, üyelerin örgüt içindeki önem ve kıdem sırasını gösterirken, yapılan çalışmalarda toplam ID sayısının 215 bini aştığı tespit edildi.

FETÖ'NÜN EN KIYMETLİLERİ İLK 1000'DE

ByLock ID'lerinin incelenmesi sonucunda; uygulamanın başlarda mahremler, örgütün üst düzeyleri, önemli isimleri arasında kullanıldığı görüldü. Örgüt, ByLock kullanımını tabana daha sonra açtı. İlk 100'de yer alan isimlerden biri 27 ID numarası ile MİT kumpası davasında da yargılanan tutuklu eski emniyet müdürü Erol Demirhan çıktı. Demirhan'ın hemen arkasındaki isim 28 numaralı ID ile eski Anakara Emniyet Müdür Yardımcısı FETÖ'cü Oğuz Kiremitçi oldu. Ermeni gazeteci Hrant Dink suikastı davası sanıklarından Serkan Şahan da 40 numaralı ID numarası ile ilk 100'de yer aldı. 43 numaralı ID'e sahip olan isim ise Cengiz Özkan. Özkan, Rus Büyükelçi Karlov suikastının planlayıcısı Cemal Karaata'nın bağlı olduğu kişi olarak dikkat çekti. FETÖ'nün ABD imamı Mehmet Yaşa da 49 numaralı ID numarası ile ilk 100'de bulunuyor. Gazeteci Cevheri Güven ise 3320 numaralı ID numarası ile Bylock kullanıcıları arasında dikkat çekti.