Genelkurmay Başkanı, Pakistan Savunma Kuvvetleri Komutanı ile görüştü!

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, resmi davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Pakistan Savunma Kuvvetleri ve Kara Kuvvetleri Komutanı Mareşal Syed Asım Munir ile görüştü. Orgeneral Bayraktaroğlu, Mareşal Syed Asım Munir'i Genelkurmay Başkanlığı'nda askeri törenle karşıladı. Mareşal Munir'in tören kıtasını selamlamasının ardından askeri bando iki ülkenin ulusal marşlarını çaldı.

Fotoğraf çekimiyle son bulan törenin ardından Orgeneral Bayraktaroğlu ve Mareşal Munir, Genelkurmay Başkanlığı'nda ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi. Orgeneral Bayraktaroğlu tarafından Mareşal Munir'e iki ülke silahlı kuvvetleri arasındaki dostça ilişkilerin geliştirilmesi, Türk Silahlı Kuvvetlerinin gelişmesi ve güçlenmesine yönelik katkıları nedeniyle 'Türk Silahlı Kuvvetleri Üstün Hizmet Madalyası' tevcih edildi.