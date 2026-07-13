Kahramanlara vefa projesi
Kahramankazan'da can veren 9 şehit ve gaziler için düzenlenen "Ölümsüz Kahramanlara Vefa Projesi" başarıyla tamamlandı.Kahramankazan 15 Temmuz Gazileri ve Şehit Aileleri Derneği tarafından, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, Kahramankazan Kaymakamlığı ve Kahramankazan Belediyesi iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında deri çanta ve cüzdan üretimi, mum, sabun ve kağıt rölyef kursları düzenlendi. Dernek Başkanı Cafer Akın, üretilen el emeği ürünlerin satışa sunularak ailelere ekonomik katkı sağladığını ve derneğin katılımcılar için ikinci ev haline geldiğini söyledi. Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı da proje kapsamında katılımcılarla buluştu.