Kemal Kılıçdaroğlu'ndan şaibeli kurultay açıklaması: Parayı alan da ifadeyi veren de CHP'liler
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisini mutlak butlan sürecine sürükleyen şaibeli kurultay hakkında çarpıcı ifadeler kullandı. Mutlak butlan davasında gündeme gelen "Bazı delegelerin iradeleri parayla satın alındı" iddiasını hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Bunu söyleyen AK Partililer değil, söyleyen kim? CHP’liler. Parayı alan kim CHP’liler, ifadeyi veren CHP’liler." dedi. Özgür Özel cephesine de "paralel yapı" sözleri ile yüklenen Kılıçdaroğlu, parti içindeki grup toplantısı krizine ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir televizyon programına konuk olarak parti içindeki her geçen gün daha da tırmanan kaos ortamı ve koltuk savaşına ilişkin ilişkin açıklamalarda bulundu.
"YOLSUZLUĞU DEĞİL MUTLAK BUTLANI KONUŞUYORLAR"
"Mutlak butlan" davasına değinen Kılıçdaroğlu, bazı delegelerin iradelerinin para karşılığı satın alındığı yönündeki iddiaları değerlendirdi.
Durumun parti içinden isimler tarafından dile getirildiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Mutlak butlan davasında söylenen şu: 'Bazı delegelerin iradeleri parayla satın alındı.' Bunu söyleyenler AK Partililer değil, CHP'liler. Parayı alan CHP'liler, ifadeyi veren yine CHP'liler. Peki bu durumda kimi suçlayacağız? AK Partili biri gelip söylese onu suçlayalım, ama söyleyenler kendi partililerimiz. Mahkemenin butlan kararı vermesi, işin içine paranın girmiş olmasındandır. Kimse bu parayı veya yolsuzluğu konuşmuyor, herkes sadece mutlak butlan kararını tartışıyor."
"PARTİ İÇİNDE PARALEL YAPI OLMAZ"
CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel ile yaşanan sürece ve parti içi muhalefete de değinen Kılıçdaroğlu, genel başkanlık mücadelesinin parti hukuku içinde kalması gerektiğini belirtti. Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:
"Özgür Özel'in partiden ayrılmasına gerek yok, gerekirse parti içinde mücadele etsin. Ancak parti içinde paralel bir yapı kurulamaz. Şimdilik bu konuda bir şey demiyorum ama arkadaşları da uyaracağım; böyle bir yöntem kabul edilemez. İlleri, ilçeleri gezip kendinize oy isteyebilirsiniz, bunlar olağan süreçlerdir. Fakat ayrı yapılar kurmak olağan değildir. Belki arkadaşlar bir ön kabulle bunu yaptılar ama zaman geçtikçe bu durumun düzeleceğini düşünüyorum."