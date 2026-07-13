Kemal Kılıçdaroğlu’ndan şaibeli kurultay açıklaması: Parayı alan da ifadeyi veren de CHP’liler

"ÇATIŞMA ÇIKMASIN DİYE GERİ ÇEKİLDİM"

Meclis grup toplantısı konusundaki yetki tartışmalarına da açıklık getiren Kılıçdaroğlu, parti içi gerilimi tırmandırmamak adına geri adım attığını ifade etti.

"Grup toplantısını normal şartlarda Genel Başkan yapar" diyen Kılıçdaroğlu, "Bir çatışma çıkmasın diye ben geri çekildim ve toplantıyı Genel Merkez'de gerçekleştirdim. Burada fedakarlık bana düşüyor. Eğer Özgür Özel grup toplantısı yapmak istiyorsa yapsın; her ne kadar hukuka ve tüzüğe uygun olmasa da istiyorsa yine yapsın." şeklinde konuştu.

BELEDİYELERE YOLSUZLUK SORUŞTURMASI: "SIRADAN İDDİANAMELER DEĞİL"

İBB ve diğer CHP'li belediyelere yönelik yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarına değinen Kılıçdaroğlu, şunları dile getirdi:

"Onlar henüz yargılama aşamasındalar. Kişiler yargılanabilir. En başından beri belediye başkanlarımızın tutuksuz yargılanmasını savunuyorum. Yargılanmak başka bir şeydir. Belediye başkanlarımız hesap verebilir. Dosyalarına baktım. Bütün iddianameleri okudum. Sıradan iddianameler değil .

Bir iddia üzerine dava açılmamış. İddianameler sıradan yazılmış iddianame olmanın ötesinde. Bu savcının iddianamesi. Bir de avukatın savunması olacak. CHP'de disiplin kurulu ayrıdır. Buradaki kararlar Parti Meclisi'ne gider. Bizim gönderdiklerimizden birini örneğin PM kabul etmedi.

İBB davası siyasi bir dava değil. "

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör