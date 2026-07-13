Kurşunlara rağmen meydanı terk etmedi
15 Temmuz hain darbe girişiminde İstanbul Taksim Meydanı'nda demokrasi nöbetine katılan ve o dönem 18 yaşında olan Mehmet Halıcı gazi oldu. Sivaslı gazi o gece hainlerin hedefi olarak sol kolundan vuruldu. Kolunda şarapnel parçası kalan ve üç yıl boyunca şarapnel parçasıyla yaşayan Halıcı'nın o gece vücudunda kalan parçada 3 yıl sonra gerçekleşen ameliyatla çıkarıldı. Yaralı halde meydanı terk etmeyerek vatandaşlara yardım eden Halıcı, "Arkadaşım 'Kolundan vurulmuşsun' deyince yaralandığımı anladım. Hemen kolumu sardılar ama mücadeleyi bırakmadım. Söz konusu vatansa gerisi teferruattır. Bugün yine olsa yine çıkarız" dedi.