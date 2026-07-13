Şehzadebaşı Camii'nde şehitlere anma töreni
15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. sene-i devriyesinde, Saraçhane'deki İBB binasının önünde şehit düşen Prof. Dr. İlhan Varank ve tüm şehitler için Şehzadebaşı Camii'nde kılınan ikindi namazından sonra Kuran-ı Kerim tilaveti ve mevlid programı düzenlendi. Programa TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'nun da aralarında bulunduğu iş, sanat ve spor dünyasından çok sayıda isim katıldı.