SON DAKİKA: Bakan Gürlek’ten Muhsin Yazıcıoğlu soruşturması açıklaması: 29 şüpheli tespit edildi

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki heyetin 25 Mart 2009 tarihinde meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi.

29 ŞÜPHELİ HAKKINDA 30 ADRESE BASKIN



12 Haziran 2026 tarihinde Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına devredilen soruşturma kapsamında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Soruşturma kapsamında, "silahlı terör örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak" ile "tasarlayarak kasten adam öldürme" suçlarını işledikleri değerlendirilen 29 şüpheli hakkında Ankara, İstanbul, İzmir, Balıkesir, Adana, Antalya, Çanakkale, Bursa, Isparta ve Afyonkarahisar'da bulunan 30 adrese operasyon düzenlendi.

25 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI



Operasyonda 25 şüpheli gözaltına alınırken, 2 şüphelinin cezaevinde, 2 şüphelinin ise yurt dışında olduğu belirlendi. Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Soruşturmanın, helikopter kazasının tüm yönleriyle aydınlatılması, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması ve sorumluların hukuk önünde hesap vermesinin sağlanması amacıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde titizlikle yürütüldüğü belirtildi.

İŞTE ŞÜPHELİLERİN LİSTESİ!

1-) Ahmet TURHAN

2-) Bekir CERİKCİ

3-) Cemal ŞAHİN

4-) Ebubekir S. YÜKSEKKAYA

5-) Sedat KILIÇASLAN

6-) Dursun ÖZMEN

7-) Nedim BAKIRHAN

8-) Ersöz SAĞLAM

9-) Nusret MEMİŞ

10-) Ferudun SEREN

11-) Gülseren ÖZİŞİK

12-) Halil İbrahim AÇAN

13-) Hikmet TANIL

14-) Recep ERCAN

15-) İsmail KAYA

16-) Kerem MUMCUOĞLU

17-) Mehmet ÇAĞLAR

18-) Mehmet SEVDİM

19-) Melike Sinem UÇUM

20-) Suat KAPLAN

21-) Fatih BENGİ

22-) Tezcan KAYMAZ

23-) Ali ARMAĞAN

24-) Şerife ARMAĞAN

25-) Kenan KÖKSAL

26-) Nihat BİÇER

27-) İrfan YAVUZ

28-) Davut UÇUM

29-) Aydın ÖZSICAK

"SÜRECİN SONUNA KADAR TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Operasyona ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, " Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tevdi ettiği görev ve sorumluluk çerçevesinde, milletimizin adalet beklentisine yanıt vermek bizim için en büyük sorumluluktur. Aradan kaç yıl geçerse geçsin; hiçbir dosyanın karanlıkta kalmasına ve hiçbir şüphenin cevapsız bırakılmasına müsaade edilmeyecektir. Başta merhum Muhsin Yazıcıoğlu olmak üzere, bu elim olayda hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyor; ailelerinin ve aziz milletimizin yüreğinde yer eden bu acının tüm yönleriyle aydınlatılması için sürecin sonuna kadar kararlılıkla takip edileceğini kamuoyunun bilgisine sunuyorum" dedi.