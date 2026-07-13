SON DAKİKA: Bakan Gürlek'ten Muhsin Yazıcıoğlu soruşturması açıklaması: 29 şüpheli tespit edildi
Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki heyetin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada 10 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Terör örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak ile tasarlayarak kasten adam öldürme suçlarından haklarında işlem yapılan 29 şüpheliden 25’i gözaltına alındı.
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki heyetin 25 Mart 2009 tarihinde meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi.
29 ŞÜPHELİ HAKKINDA 30 ADRESE BASKIN
12 Haziran 2026 tarihinde Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına devredilen soruşturma kapsamında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Soruşturma kapsamında, "silahlı terör örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak" ile "tasarlayarak kasten adam öldürme" suçlarını işledikleri değerlendirilen 29 şüpheli hakkında Ankara, İstanbul, İzmir, Balıkesir, Adana, Antalya, Çanakkale, Bursa, Isparta ve Afyonkarahisar'da bulunan 30 adrese operasyon düzenlendi.
25 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Operasyonda 25 şüpheli gözaltına alınırken, 2 şüphelinin cezaevinde, 2 şüphelinin ise yurt dışında olduğu belirlendi. Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Soruşturmanın, helikopter kazasının tüm yönleriyle aydınlatılması, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması ve sorumluların hukuk önünde hesap vermesinin sağlanması amacıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde titizlikle yürütüldüğü belirtildi.
İŞTE ŞÜPHELİLERİN LİSTESİ!
1-) Ahmet TURHAN
2-) Bekir CERİKCİ
3-) Cemal ŞAHİN
4-) Ebubekir S. YÜKSEKKAYA
5-) Sedat KILIÇASLAN
6-) Dursun ÖZMEN
7-) Nedim BAKIRHAN
8-) Ersöz SAĞLAM
9-) Nusret MEMİŞ
10-) Ferudun SEREN
11-) Gülseren ÖZİŞİK
12-) Halil İbrahim AÇAN
13-) Hikmet TANIL
14-) Recep ERCAN
15-) İsmail KAYA
16-) Kerem MUMCUOĞLU
17-) Mehmet ÇAĞLAR
18-) Mehmet SEVDİM
19-) Melike Sinem UÇUM
20-) Suat KAPLAN
21-) Fatih BENGİ
22-) Tezcan KAYMAZ
23-) Ali ARMAĞAN
24-) Şerife ARMAĞAN
25-) Kenan KÖKSAL
26-) Nihat BİÇER
27-) İrfan YAVUZ
28-) Davut UÇUM
29-) Aydın ÖZSICAK
"SÜRECİN SONUNA KADAR TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"
Operasyona ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, " Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tevdi ettiği görev ve sorumluluk çerçevesinde, milletimizin adalet beklentisine yanıt vermek bizim için en büyük sorumluluktur. Aradan kaç yıl geçerse geçsin; hiçbir dosyanın karanlıkta kalmasına ve hiçbir şüphenin cevapsız bırakılmasına müsaade edilmeyecektir. Başta merhum Muhsin Yazıcıoğlu olmak üzere, bu elim olayda hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyor; ailelerinin ve aziz milletimizin yüreğinde yer eden bu acının tüm yönleriyle aydınlatılması için sürecin sonuna kadar kararlılıkla takip edileceğini kamuoyunun bilgisine sunuyorum" dedi.
Merhum Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Sayın Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki heyetin 25 Mart 2009 tarihinde meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturma, milletimizin vicdanında derin yer edinmiş, yıllardır aydınlatılması beklenen…— Akın Gürlek (@abakingurlek) July 13, 2026