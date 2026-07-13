SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’dan NATO Zirvesi açıklaması: İşi şansa bırakmadık

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı yaklaşık 2 saat 15 dakika sürdü.

Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Avrupa'nın göbeğindeki etnik temizlik girişimini Batılı ülkeler izlemekle yetindi. Aralarında çocukların, kadınların ve yaşlıların da olduğu 8 bin 372 Boşnak katledilerek toplu mezarlara gömüldü. Üzerinden 31 yıl geçmesine rağmen Srebrenitsa Soykırımı'nın açtığı yaralar hala kanamaya devam ediyor. Türkiye ve Türk milletinin desteğinin her zaman Bosna Hersek ile olacağını bir kez daha ifade ediyorum.

ANKARA'DAKİ NATO ZİRVESİ

7-8 Temmuz tarihlerindeki NATO Zirvesi'ni başarıyla gerçekleştirdik. İttifak üyesi 32 Devlet ve Hükümet Başkanı iştirak etti. Sayın Trump dahil liderlerin tamamı davetimize icabet etti. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile Suriye Cumhurbaşkanı Şara da Ankara'ya ikili ziyaret gerçekleştirdi. NATO Zirveleri güvenliğin en üst düzeyde gözetildiği uluslararası toplantılardır. Güvenlik tedbirleri noktasında işi şansa bırakmadık. Emniyet, istihbarat ve adli birimlerimizle her türlü tedbiri aldık. Tespit edilen altyapı eksiklikleri vakitlice giderildi. Ankara tarihi bir zirveye ev sahipliği yaparak uluslararası alanda görünürlülüğünü artırmıştır. Bunun yansımalarını özellikle turizmde görüleceğini düşünüyorum.

"HEPİMİZ BU DEVLETİN VATANDAŞIYIZ"

Türkiye'de kendi devletleri ile olumlu cümle duymaya tahammül edemeyen marjinal bir kesim var. Bunlar bir türlü içlerine sindiremiyor. Türkiye'nin ev sahipliğine kara çalmak için akla gelmeyen hezeyanlar üretiyorlar. Bunları gördükçe onlar adına üzülüyoruz. Yabancılaşma kötüdür, ancak kişinin kendi milletine yabancılaşması çok daha kötüdür. Hangi partiden, hangi görüşten olursak olalım hepimiz bu devletin vatandaşıyız. Türkiye için iyi olan hepimiz için iyidir. Mehter marşından, yeniçeriden rahatsız olanlara şunu hatırlatmak istiyorum; ister kabul edin ister kabul etmeyin artık reddi miras yapan bir Türkiye yok. Aksine kültür birikimini kucaklayan bir Türkiye var.

Sayın Trump'ın ziyareti çok anlamlıydı. Ülkemize övgü dolu mesajlarını memnuniyetle karşıladık. Sayın Trump ile çalışmaya devam edeceğiz.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör