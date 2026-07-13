Vali Gül: “15 Temmuzda milletimiz dosta düşmana Türkiye’de elini kolunu sallayarak darbe yapılamayacağını gösterdi”

İSMAİL HAKKI TURUNÇ, "TÜRK MİLLETİNİN KAHRAMANLIĞI

15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç ise, "Dünyanın hiçbir yerinde elinde hiçbir silah olmaksızın tankların, topun üzerine göğsünü açarak giden bir millet bulamazsınız. Kimdir bu millet? Türk milletidir. Gerçekten bu milletin bir ferdi olmak bizim içinde bir şanstır, bir onurdur. İnşallah ecdadın bize miras değil emanet olarak bıraktığı bu toprakları biz de gelecek kuşaklara en güzel şekilde ülkemizi, devletimizi geliştirerek, güçlendirerek bu emaneti bizden sonraki kuşaklara teslim edeceğiz. Dünyadaki bir çok ülkede hainlikler olmuştur. Devletimiz milletimiz güçlü olsun. Ülkeyi parçalayıp bölmek için hiçbir ülke bu işe girmesin. Bizde bu ihanet ve oluşumla Cumhurbaşkanımızın sokağa daveti ile bu tehlikeyi atlattık. Burada kazanan devlet ve millet oldu" dedi.