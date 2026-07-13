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  • Vali Gül: “15 Temmuzda milletimiz dosta düşmana Türkiye’de elini kolunu sallayarak darbe yapılamayacağını gösterdi”

Vali Gül: “15 Temmuzda milletimiz dosta düşmana Türkiye’de elini kolunu sallayarak darbe yapılamayacağını gösterdi”

İstanbul’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10'ncu yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz şehit aileleri ve gaziler için bir yemek programı düzenlendi. Burada konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, "O dönem içerisinde milletimizin tamamına yakını farklılıklarını bir tarafa bırakarak milli iradenin yanında oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne baktığımızda, meclisimiz bombalanırken her siyasi partiden milletvekillerimizin orada direndiğini gördük. 15 Temmuz’da, başta sizlerin yakınlarının gayretiyle, milletimizin desteğiyle artık dosta düşmana Türkiye’de elini kolunu sallayarak darbe olmayacağını göstermiş olduk" dedi.

Vali Gül: 15 Temmuzda milletimiz dosta düşmana Türkiye’de elini kolunu sallayarak darbe yapılamayacağını gösterdi
Mustafa KAYA

İstanbul Valisi Davut Gül'ün ev sahipliğinde, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve 15 Temmuz Derneği'nin iş birliğiyle, kahraman 15 Temmuz şehitlerimizin aileleri ve gazilerimiz onuruna Sepetçiler Kasrı bahçesinde "15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü 10.'uncu yıldönümü kapsamında Yemek Programı" düzenlendi. 15 Temmuz şehit aileleri ve gazilerin katıldığı Programa İstanbul Valisi Davut Gül, 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, kaymakamlar, il ve ilçe protokolü, şehit ve gazi dernek temsilcileri, 15 Temmuz şehitlerinin aileleri ve gaziler katıldı.

Vali Gül: 15 Temmuzda milletimiz dosta düşmana Türkiye’de elini kolunu sallayarak darbe yapılamayacağını gösterdi

"İRADE BİZİM ZAFER BİZİM DİYEREK SOKAĞA ÇIKTILAR"

Kuran'ı-Kerim tilavetiyle başlayan program, yemek ile devam etti. Programda konuşan Vali Gül, "Sayın Cumhurbaşkanımızın sizlere selamlarını ve sevgilerini iletmek istiyorum. Zaman zaman bir araya geliyoruz. Her yıl dönümünde aynı duyguları yeniden yaşıyoruz. Üzerinden 10 yıl geçti. Bunun darbe görünümlü bir işgal girişimi olduğunu anladık, bildik ve bu işgal girişimine karşı direndik. Milletimizin feraseti, Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayeti ve cesaretiyle bir zafer elde edildi. Sokağa çıkan, şehit düşen, gazi olan, 7'den 70'e tepkisini gösteren herkes aslında, şu an arkamızda yer alan sloganımızda da görüldüğü gibi, kendi iradesiyle çıktı. Evet, irade bizimdi ve bunun neticesinde de zafer bizim oldu. Şehitlerimize bu vesileyle bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz. Gazilerimize sağlık, sıhhat ve afiyet diliyoruz" dedi.

Vali Gül: 15 Temmuzda milletimiz dosta düşmana Türkiye’de elini kolunu sallayarak darbe yapılamayacağını gösterdi

'DOSTA DÜŞMANA TÜRKİYE'DE ELİNİ KOLUNU SALLAYARAK DARBE OLMAYACAĞINI GÖSTERMİŞ OLDUK'

Vali Gül, "O dönem içerisinde milletimizin tamamına yakını farklılıklarını bir tarafa bırakarak milli iradenin yanında oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne baktığımızda, meclisimiz bombalanırken her siyasi partiden milletvekillerimizin orada direndiğini gördük. Sokakta ise birbirine benzemeyen, aynı şekilde düşünmeyen, aynı şekilde giyinmeyen; ancak hepsinin bu darbecilere karşı birlikte durduğuna şahit olduk. Biliyorsunuz her 10 yılda bir darbe olması artık rutin ve sıradan bir meseleydi. 15 Temmuz'da, başta sizlerin yakınlarının gayretiyle, milletimizin desteğiyle artık dosta düşmana Türkiye'de elini kolunu sallayarak darbe olmayacağını göstermiş olduk" ifadelerini kullandı.

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Vali Gül: 15 Temmuzda milletimiz dosta düşmana Türkiye’de elini kolunu sallayarak darbe yapılamayacağını gösterdi

İSMAİL HAKKI TURUNÇ, "TÜRK MİLLETİNİN KAHRAMANLIĞI

15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç ise, "Dünyanın hiçbir yerinde elinde hiçbir silah olmaksızın tankların, topun üzerine göğsünü açarak giden bir millet bulamazsınız. Kimdir bu millet? Türk milletidir. Gerçekten bu milletin bir ferdi olmak bizim içinde bir şanstır, bir onurdur. İnşallah ecdadın bize miras değil emanet olarak bıraktığı bu toprakları biz de gelecek kuşaklara en güzel şekilde ülkemizi, devletimizi geliştirerek, güçlendirerek bu emaneti bizden sonraki kuşaklara teslim edeceğiz. Dünyadaki bir çok ülkede hainlikler olmuştur. Devletimiz milletimiz güçlü olsun. Ülkeyi parçalayıp bölmek için hiçbir ülke bu işe girmesin. Bizde bu ihanet ve oluşumla Cumhurbaşkanımızın sokağa daveti ile bu tehlikeyi atlattık. Burada kazanan devlet ve millet oldu" dedi.

Vali Gül: 15 Temmuzda milletimiz dosta düşmana Türkiye’de elini kolunu sallayarak darbe yapılamayacağını gösterdi

MİLETVEKİLİ HASAN TURAN, "DARBECİLERE DARBE VURULMUŞTUR"

Ak Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, "Ülkemizin içine soktuğu cuntalar ile darbelerle vurulurdu. 15 Temmuz'da bu hain darbe girişimi ile Cumhurbaşkanımızın sokağa çağırması ile darbecilere darbe vuruldu. Cuntacılar darbeciler adalet önünde hesap verdi. Bu millet tarihte yazmış olduğu destanlardan birisini daha 15 Temmuz gecesinde yazdı. Bundan sonra kimsenin bu yollara teşebbüs etmemesi gerektiğini şer odaklarına gösterdi. Bu ülkelerde yaşanan darbelerin arkasında küresel emparyalist ülkelere dayanıyordu. Türkiye'yi yavaşlatma ve yolundan çevirme olayıydı . Darbeye darbe vurularak Cumhurbaşkanının müdahalesi ile bu darbe başarısız oldu. Buradan ibret ve ders almayı rabbim bize nasip eylesin. Unutanlar aynı yerden iki defa vurulur . O yüzden milli irademize sahip çıkacağız" ifadelerini kullandı. Gecenin sonunda şehitler için dualar okundu bir daha Türkiye'de 15 Temmuz gibi darbelerin yaşanmaması temennisinde bulunuldu.

#İSTANBUL #15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ #TÜRKİYE #DAVUT GÜL

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